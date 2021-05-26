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11:30 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге представили концепцию Лахта Центра 2. Его высота — 703 метра

На межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом» представили архитектурную концепцию нового небоскреба. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба компании.

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«Газпром» хочет построить в Петербурге ещё один небоскрёб.

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«Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером», — сказал глава компании Алексей Миллер.

Планируется, что здание дополнит архитектурный ансамбль и станет мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства.

Тони Кеттл, архитектор проекта, который ранее руководил коллективом авторов архитектурной концепции Лахта Центра, пояснил, что здание представляет собой «создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни». По его словам, архитектурное решение воплощает собой вдохновленную энергией во всех ее формах идею: от спиральных энергетических волн до спиралей энергии волн в воде.

Здание будет вторым в мире по высоте и «чемпионом» по высоте обзорной площадки, которая разместится в 530 метрах от земли.

Проект планируется реализовать вне инвестиционной программы «Газпрома», на принципах проектного финансирования. Задачу возложат на компанию, не аффилированную с «Газпромом». В настоящее время уже разработана дорожная карта. Участок под строительство предоставит «Газпром».

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