Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 маяЗаложение фундамента первого завода "Фольксваген", решение о постановке монумента Петру I, первый полет самолета "Русский витязь" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
15Жара в Москве
02:31 (мск), источник: Известия

Компании начали страховать россиян от рисков прививок против COVID

В компаниях «Капитал Лайф страхование жизни», «Росгосстрах», «Уралсиб страхование» и ВСК запустили полисы, покрывающие риски прививок от COVID-19. Начать продавать подобную страховку в скором времени планируют и в «АльфаСтраховании», а в «Сбербанк страховании» рассматривают такую возможность. Цена договоров от рисков вакцинации разнится в пределах 500−4000 рублей.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
03:21 (мск)Роспотребнадзор выявил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

Действовать полис в большинстве случаев начинает уже на следующий день, однако выплаты гарантируются только в случае резкой аллергической реакции, госпитализации или смерти. Так, компенсация за пребывание в стационаре составит от 10 до 100 тыс. рублей, а в случае летального исхода — около 500 тыс. рублей.

Некоторые компании обновили уже существующие продукты от осложнений после прививок, включив в перечень инъекцию от коронавируса. С начала 2021 года сборы страховых компаний за такие полисы достигли 100−200 млн рублей, рассказал генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.

В «Росгосстрахе» за три месяца клиенты приобрели около 23 тыс. договоров, покрывающих риски вакцинации от коронавируса, а сборы за них превысили 23 млн. Компании ожидают роста востребованности полисов с распространением прививок от ковида.

Директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина уверена, что из-за жестких условий продукт окажется прибыльным для страховщиков, а количество выплат клиентам будет небольшим. Такие полисы не могут приобрести ни лица старше 65 лет, ни инвалиды, то есть как раз россияне из группы повышенного риска, а покрытие гарантируется только в течение 30−45 дней после каждой из прививок, объяснила эксперт.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло
Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета
Бельгия заявила о масштабной кибератаке со «шпионскими» целями
Ученые обнаружили новый признак осложнений у больных COVID-19
Премьера Польши заподозрили в совершении преступления
Россиян предупредили о рисках из-за закрытого белорусского неба
Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
Две пчелы сообща открыли бутылку с газировкой (видео)
Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Флойда в США
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Подборка советов, как привлечь деньги
Важные предсказания Ванги про Россию: чего ждать?
Пугающая статистика о настоящей жизни в России
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Дети
Плачут даже спасатели: как на самом деле работает «Лиза Алерт» 25 мая — Международный день пропавших детей
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь