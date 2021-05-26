Компании начали страховать россиян от рисков прививок против COVID

Действовать полис в большинстве случаев начинает уже на следующий день, однако выплаты гарантируются только в случае резкой аллергической реакции, госпитализации или смерти. Так, компенсация за пребывание в стационаре составит от 10 до 100 тыс. рублей, а в случае летального исхода — около 500 тыс. рублей.
Некоторые компании обновили уже существующие продукты от осложнений после прививок, включив в перечень инъекцию от коронавируса. С начала 2021 года сборы страховых компаний за такие полисы достигли 100−200 млн рублей, рассказал генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.
В «Росгосстрахе» за три месяца клиенты приобрели около 23 тыс. договоров, покрывающих риски вакцинации от коронавируса, а сборы за них превысили 23 млн. Компании ожидают роста востребованности полисов с распространением прививок от ковида.
Директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина уверена, что из-за жестких условий продукт окажется прибыльным для страховщиков, а количество выплат клиентам будет небольшим. Такие полисы не могут приобрести ни лица старше 65 лет, ни инвалиды, то есть как раз россияне из группы повышенного риска, а покрытие гарантируется только в течение 30−45 дней после каждой из прививок, объяснила эксперт.