04:34 (мск), источник: Известия
РЖД изменит концепцию вагонов-ресторанов
РЖД планируют придумать новую концепцию обслуживания в
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По словам Белозерова, в качестве альтернативы предлагается ввести наборы питания, например, бургеры, которые можно будет разогревать в обычном вагоне.
«Соответственно, это определенный тип питания, и мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить. Сделали набор (продуктов питания. — Ред.), затем разогрели и применили», — добавил глава холдинга.
«Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем», — подчеркнул он.
Как считает глава РЖД, у пассажира должен быть выбор, например: купить блюдо в
30 апреля заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что в компании обдумывают возможность создания