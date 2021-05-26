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04:34 (мск), источник: Известия

РЖД изменит концепцию вагонов-ресторанов

РЖД планируют придумать новую концепцию обслуживания в вагонах-ресторанах и дать им другое название. Об этом сообщил журналистам генеральный директор холдинга Олег Белозеров. «Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических», — отметил он.

Источник: РИА "Новости"

По словам Белозерова, в качестве альтернативы предлагается ввести наборы питания, например, бургеры, которые можно будет разогревать в обычном вагоне.

«Соответственно, это определенный тип питания, и мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить. Сделали набор (продуктов питания. — Ред.), затем разогрели и применили», — добавил глава холдинга.

Белозеров также рассказал, что сейчас РЖД подумывают о смене концепции и названия вагона-ресторана. Кроме того, компания выработала определенную линейку по набору питания.
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«Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем», — подчеркнул он.

Как считает глава РЖД, у пассажира должен быть выбор, например: купить блюдо в вагоне-ресторане, разогреть пищу в вагоне или заказать ее через смартфон для доставки к вагону, как уже сейчас можно сделать в некоторых российских городах.

30 апреля заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что в компании обдумывают возможность создания спа-вагонов в составе туристических поездов.

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