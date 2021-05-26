Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как отдыхаем в июне 2021 года В июне россияне празднуют День России, поэтому в этом месяце больше нерабочих дней
Фоторепортажи
20Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
15:08 (мск), источник: РБК

Всемирный банк предложил России новую программу борьбы с бедностью

Российское правительство ставит задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году, однако при сохранении существующих условий эта цель «остается недостижимой», считает Всемирный банк (ВБ). Эта цель вряд ли будет достигнута без реформирования системы помощи малоимущим или по крайней мере без существенного ускорения экономического роста, сказал журналистам главный экономист ВБ по России Апурва Санги.

Источник: РИА "Новости"

Действующая российская система социальной помощи является дорогостоящей, но не достаточно эффективной, говорится в очередном (полугодовом) докладе ВБ об экономике России, представленном 26 мая. В частности, помощь малоимущим не является для российского государства приоритетной, если судить по тому, что бедное население получает лишь 10% выплат в рамках социальной помощи.

Институт предложил новую национальную программу борьбы с бедностью в России, которая будет более экономной и более результативной.

По итогам 2020 года уровень бедности составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. В 2020 году воздействие пандемии было смягчено компенсирующими мерами социальной поддержки, что помогло даже сократить уровень бедности с 12,3% по итогам 2019 года.

В 2021 году уровень бедности может снизиться далее до 11,4% исходя из «совокупного эффекта экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер)», ожидает ВБ.

Организация ждет роста ВВП России в 2021 году на 3,2% согласно ее базовому прогнозу (см. инфографику).

Источник: РБК

«Россия традиционно имела весьма впечатляющий комплекс систем социального обеспечения. Однако страна расходует на системы социального обеспечения больше средств (3% ВВП, или $30 млрд ежегодно), чем другие страны региона Европы и Центральной Азии, где этот показатель составляет 2,2% ВВП», — указал директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

По его словам, можно ликвидировать бедность быстрее и с меньшими затратами для бюджета.

ВБ предлагает альтернативную программу борьбы с бедностью в России («национальная программа минимального гарантированного дохода»), стоимость которой может составить всего лишь 0,33% ВВП.

Создавать ее можно на базе действующей программы социального контракта, считает ВБ.

Однако для успеха такой программы нужно обеспечить ее адресность — в частности, отсутствие «утечек» средств (например, из-за включения в программу тех, кто в помощи реально не нуждается). Одновременно нужно избежать ошибок, когда в программу не включается тот, кто нуждается в помощи.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела младенца
Глава ВОЗ предупредил о появлении более смертоносного вируса, чем COVID
Лукашенко: Протасевич собирался устроить «кровавый мятеж»
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
Украина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии
Впервые за 3 тысячи лет в Австралии родились тасманские дьяволы
Сборная России играет с Данией на чемпионате мира (трансляция)
Над Испанией появились «полосатые» облака
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Киевляне отбили у полиции старушек в день Победы
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Gnezdo.ru
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Как обеспечить городской комфорт на даче
Интерьер для релакса: квартира в пригороде Минска
Дом-контейнер: что это такое и как выглядит (фото)
Как отмыть мусорное ведро на кухне
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь