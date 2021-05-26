Всемирный банк предложил России новую программу борьбы с бедностью

Действующая российская система социальной помощи является дорогостоящей, но не достаточно эффективной, говорится в очередном (полугодовом) докладе ВБ об экономике России, представленном 26 мая. В частности, помощь малоимущим не является для российского государства приоритетной, если судить по тому, что бедное население получает лишь 10% выплат в рамках социальной помощи.
Институт предложил новую национальную программу борьбы с бедностью в России, которая будет более экономной и более результативной.
По итогам 2020 года уровень бедности составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. В 2020 году воздействие пандемии было смягчено компенсирующими мерами социальной поддержки, что помогло даже сократить уровень бедности с 12,3% по итогам 2019 года.
В 2021 году уровень бедности может снизиться далее до 11,4% исходя из «совокупного эффекта экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер)», ожидает ВБ.
Организация ждет роста ВВП России в 2021 году на 3,2% согласно ее базовому прогнозу (см. инфографику).
«Россия традиционно имела весьма впечатляющий комплекс систем социального обеспечения. Однако страна расходует на системы социального обеспечения больше средств (3% ВВП, или $30 млрд ежегодно), чем другие страны региона Европы и Центральной Азии, где этот показатель составляет 2,2% ВВП», — указал директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
По его словам, можно ликвидировать бедность быстрее и с меньшими затратами для бюджета.
ВБ предлагает альтернативную программу борьбы с бедностью в России («национальная программа минимального гарантированного дохода»), стоимость которой может составить всего лишь 0,33% ВВП.
Создавать ее можно на базе действующей программы социального контракта, считает ВБ.
Однако для успеха такой программы нужно обеспечить ее адресность — в частности, отсутствие «утечек» средств (например, из-за включения в программу тех, кто в помощи реально не нуждается). Одновременно нужно избежать ошибок, когда в программу не включается тот, кто нуждается в помощи.