Сотрудникам силовых ведомств повысят оклады с 1 октября

Согласно документу, оклады вырастут в 1,037 раза (на 3,7%) для контрактников и военных срочной службы, полицейских, росгвардейцев, таможенников, пожарных и некоторых сотрудников фельдъегерской службы.
Расходы, связанные с выплатой окладов военнослужащим и сотрудникам, производятся в рамках бюджетных отчислений федерального бюджета, пишет «Газета.ру».
В январе правительство России утвердило индексацию отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти. Тогда отмечалось, что проиндексированы будут пособия и страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей ОВД РФ, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск нацгвардии РФ и органов принудительного исполнения РФ.