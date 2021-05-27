Состав участников ПМЭФ заметно поменялся

В «Аэроклубе» подсчитали, что число забронированных ночей в отелях Петербурга на период ПМЭФ (2—5 июня) снизилось на 18% относительно дат проведения форума в 2019 году. Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова полагает, что в этом году во время ПМЭФ отели города будут загружены на 70−75% против 88% летом 2019 года. Она связывает это с отсутствием зарубежных гостей из-за пандемии. Руководитель департамента гостиничного бизнеса Cushman & Wakefield Марина Смирнова тоже прогнозирует загрузку на уровне 70%. В пресс-службе «Росконгресса» (организатор форума) на запрос «Ъ» не ответили.
По оценкам «Аэроклуба», 26% бронирований на ПМЭФ в этом году пришлось на гостиницы уровня пять звезд, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Доля четырехзвездных отелей выросла с 29% до 47%, а трехзвездных, напротив, сократилась с 46% до 11%. Эту ситуацию в «Аэроклубе» связывают с изменением состава делегаций: статус участников форума вырос пропорционально стоимости участия в мероприятии, им бронируют соответствующее размещение. Аналитики уточняют, что многие сделали ставку на отправку на ПМЭФ топ-менеджмента, а не линейного персонала.
Стандартный пакет для участия в ПМЭФ в этом году для компаний стоит 840 тыс. руб., премиальный — 960 тыс. руб. на одного делегата. В 2019 году эти показатели были на уровне 350 тыс. и 410 тыс. руб. соответственно.
Один из участников форума пояснил «Ъ», что в личной беседе организаторы объяснили такой рост стоимости инфляцией и небольшим количеством участников. Гендиректор InterMedia Евгений Сафронов называет установленные организаторами цены «заградительными в условиях пандемии»: на форуме традиционно большое скопление участников. «Затраты на ПМЭФ гигантские, вполне логично желание переложить их на тех, кто готов приехать ради делового общения», — добавляет он.
Состав участников в этом году действительно заметно изменился.
По данным «Аэроклуба», основной аудиторией ПМЭФ в 2019 году были сотрудники обрабатывающих, добывающих и энергетических компаний — они формировали 36% бронирований отелей. В этом году их доля сократилась до 22%, в то время как у компании из IT-индустрии и телекоммуникации выросла с 9% до 39%. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает это со ставкой на цифровизацию и переход на отечественное программное обеспечение со стороны федеральных властей: «Государство по сути становится ключевым заказчиком для IT-компаний, и бизнесу есть о чем поговорить с чиновниками».
Промышленные предприятия, по словам Бурмистрова, на форуме традиционно обсуждают вопросы экспорта, который сейчас существенно ограничен квотами и пошлинами. Кроме того, добавляет он, «цена участия стала неподъемной даже для предприятий среднего бизнеса». Этот тезис коррелирует с тем, что, по данным «Аэроклуба», доля компаний, производящих потребительские товары повседневного спроса, в структуре бронирования отелей на период ПМЭФ в этом году сократилась до 8% против 12% в 2019 году, доля розничных компаний — с 6% до 3%.
Яна Уханова отмечает, что цены на размещение в отелях Петербурга во время ПМЭФ будут на 10−35% выше обычных сезонных, но не достигнут уровня лета 2019 года (9,3 тыс. руб. в сутки).
По оценкам «Аэроклуба», поднять цены отельерам пока удалось только на пятизвездные гостиницы, где стоимость проживания составляет 116 тыс. руб. в сутки, что на 6% выше, чем в 2019 году. Объекты категории четыре звезды подешевели на 20%, до 14,5 тыс. руб. за ночь, проживание в трехзвездных отелях осталось прежним — 7,9 тыс. руб. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов поясняет, что в период белых ночей доля интуристов в загрузке гостиниц в Петербурге обычно достигает 60−70%, а в этом году их почти нет. Заметно повысить тариф на этом фоне отельеры не могут и в среднем цены на гостиницы в июне будут ниже, чем в 2018-м и 2019 годах, прогнозирует эксперт.
Исходя из спроса на поездки на ПМЭФ, Марина Смирнова считает, что интерес к деловым мероприятиям в целом восстанавливается, хотя и не в полном объеме из-за отсутствия зарубежного спроса. «Видеоконференции не могут полностью заменить прямое общение, и у россиян отсутствует “постковидный” синдром, который выражается в стремлении к изоляции и избеганию прямых контактов», — рассуждает она. Хотя руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова считает, что делать выводы о восстановлении рынка преждевременно: ПМЭФ остается уникальным событием.
Александра Мерцалова