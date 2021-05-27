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15:49 (мск), источник: Смотрим

Программа ПМЭФ-2021: 100 мероприятий по четырем трекам

Уже через неделю начнется Петербургский международный экономический форум. Накануне президент России Владимир Путин призвал представителей власти вести на площадке активный диалог с бизнесом. Как выглядит программа форума и чего ждут от него в этом году?

Источник: РИА "Новости"

Все мероприятия Петербургского международного экономического форума пройдут со 2 по 5 июня. Тема в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Организаторы создают все условия для того, чтобы все меры эпидемиологической безопасности были соблюдены.

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В пленарном заседании планирует принять участие президент России Владимир Путин, это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства уже призвал к активному диалогу.

«Российский бизнес вместе с зарубежными партнерами по традиции будет широко представлен на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет уже на следующей неделе. Прошу коллег из Правительства и федеральных ведомств, а также руководителей регионов, кто примет участие в рабочих сессиях форума, максимально использовать эту площадку для диалога с бизнесом. Предметно обсудить проблемы, которые волнуют российских предпринимателей, чтобы в дальнейшем выйти на решения, которые позитивно скажутся на развитии целых отраслей, территорий нашей страны, на повышении занятости и доходов граждан, еще раз это подчеркну», — отметил президент.

За четыре дня пройдет более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям — трекам. Это глобальная экономика, национальные цели развития, социальная повестка и технологические вызовы.

Сессии будут транслироваться онлайн, доступ к дискуссии получат и участники из тех стран, где сохраняются ограничения в связи с коронавирусом.

Безусловно, тема пандемии и ее влияние на все сферы жизни и экономики будет проходит через все дискуссии на форуме.

Свое участие в форуме в видеоформате подтвердил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Он примет участие в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей.

Многие иностранные участники лично приедут в Санкт-Петербург. Так, например, Катар привезет одну из крупнейших делегаций в своей истории. В ее состав войдут 50 организаций. Также в рамках форума пройдут традиционные бизнес-диалоги.

Среди участников — главы крупнейших нефтегазовых компаний: Total и Wintershall, а также президент Всемирного экономического форума.

В целом, ключевым направлением деловой программы станет трек «Объединяя усилия ради развития». Он будет посвящен вопросам восстановления глобальной экономики и трансформации мировой торговли. В 2020 мировой ВВП сократился почти на 4 процента. И это после роста в 2019 году. Прогноз на текущий год довольно оптимистичный. МВФ ждет, что глобальная экономика прибавит 3 процента, а Всемирный банк прогнозирует 4-х процентный рост.

Кроме основной деловой программы, в рамках Петербургского форума запланированы мероприятий по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, дискуссии по арктической и африканской повестке. По традиции, канал «Россия 24» примет в форуме активное участие.

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