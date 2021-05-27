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13:44 (мск), источник: РБК

«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля

«ФЛИП» представляет собой автономное такси будущего без привычных элементов управления. В нем размещается до шести человек, им доступны виртуальный ассистент и сервисы из экосистемы «Сбера». Прототип покажут на ПМЭФ в начале июня.

SberAutoTech — компания, входящая в экосистему «Сбера», представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки под названием «ФЛИП».

В основе электромобиля лежит платформа собственной разработки, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Компоновка «ФЛИПа» позволяет использовать также газ и водород в качестве источника энергии.

Как заявляют разработчики, компоновка позволяет заменить элементы питания за пять минут.
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«Данное решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта», — сообщили в SberAutoTech.

Габариты у новинки сравнимы с размерами обычного легкового транспорта — 3,62 м на 1,95 м. Однако «ФЛИП» является прототипом полностью автономного транспорта без привычных систем управления. Благодаря этому внутреннее пространство больше на 40%, что позволяет разместиться шести пассажирам.

«ФЛИП» позиционируется как полностью автономное и безопасное такси будущего, которое, в качестве альтернативы может заниматься и грузоперевозками. Электробеспилотник будет интегрирован в экосистему «Сбера»: пассажирам будут доступны навигация по сервису 2ГИС, музыка от СберЗвука и видео от онлайн-кинотеатра Okko.

Эксплуатация электромобиля будет доступна через специальное приложение с виртуальным ассистентом. Во «ФЛИП» встроена система распознавания лиц. Безопасность автономного движения обеспечивается за счет комплекса лидаров, радаров и камер, которые распознают пешеходов, препятствия, окружающие объекты. Технология позволяет электромобилю коммуницировать как с дорожной инфраструктурой, так и с другими «ФЛИПами».

Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в соответствии с законодательством для полностью беспилотного транспорта — только на закрытых территориях.

«ФЛИП» покажут 2—5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
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«Сбербанк» вывел на дороги беспилотные автомобили

В сентябре 2020 года Сбербанк и «Яндекс» в один день объявили о создании компаний для развития беспилотников. Сбербанк обозначил свой интерес к развитию беспилотников в 2019 году, «Яндекс» работает в этом направлении с 2016 года. В 2017 году компания представила первые прототипы, оснастив обычные автомобили камерами и сенсорами, которые собирают информацию о транспортном средстве и окружающей обстановке, а также программным обеспечением для анализа данных. В том же году прототип продемонстрировали президенту России Владимиру Путину, а в 2018-м на нем ездил занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев.

В мае «Сбер» запустил проект «СберАвтоподписка», позволяющий физическим лицам брать в долгосрочную аренду автомобили. «Сейчас тренд перехода от владения к пользованию автомобилем, именно поэтому мы создали продукт “СберАвтоподписка” и выводим его на рынок», — заявил гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров.

Сервис позволяет взять машину в аренду на срок от шести месяцев до трех лет. «Сбер» рассчитывает, что до конца 2021 года в аренду будут предоставляться 2−3 тыс. автомобилей (в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге), в следующем году — 5 тыс. К 2025 году сервис планирует выйти на парк около 30 тыс. автомобилей.

Михаил Котляр

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