Делегация Всемирного саммита инноваций здравоохранения примет участие в ПМЭФ-2021

В рамках ПМЭФ-2021 на территории павильона Катара Doha Hall представители экспертного сообщества обсудят вопросы роста, доступности и качества первичной медицинской помощи, модернизации инфекционной службы, улучшения медицинской реабилитации. По словам гендиректора WISH Султаны Афдал, пандемия коронавируса, которая вызвала существенные трудности за последний год, ярко подчеркнула важность особого внимания к решению глобальных проблем в области здравоохранения, как с точки зрения тягот самого человека, так и с позиции перегруженного сектора здравоохранения.
«Глобальное здоровье — это не нишевая сфера; оно должно быть поставлено во главу угла в политике правительства. Изменение климата широко обсуждается во всем мире, и влияние климатических изменений на здоровье нельзя недооценивать», — отметила Афдал.
По мере того как температура повышается, мы станем свидетелями того, как доступ к чистой воде на огромных территориях по всему миру будет затруднен, как жители, производящие большую часть лекарств в мире, попадут под угрозу и как болезни распространятся на обширные географические районы.
Султана Афдалгендиректор WISH
Участники сессии «Инновации и предпринимательство: возможности в области глобального здравоохранения» обсудят, как COVID-19 изменил систему здравоохранения и как обеспечить достаточное финансирование для растущего спроса на инновации в медицине. Они также постараются определить новые тенденции и перспективы развития HealthTech & MedTech: телемедицину, биотехнологии, искусственный интеллект и big data на службе у цифрового здравоохранения. Сессия состоится 2 июня.
Кроме того, 5 июня представители WISH, президенты катарских университетов, ректоры российских вузов и катарских общественных фондов обменяются опытом преодоления наиболее острых для каждой из стран проблем, возникших в научно-образовательных экосистемах стран за прошедший год, обсудят изменения в системах высшего образования Катара и России, а также сильные и слабые стороны национальных систем образования, которые обнажила пандемия. Мероприятие пройдёт в рамках Молодёжного дня ПМЭФ-2021.
Петербургский международный экономический форум пройдёт с 2 по 5 июня на территории выставочного центра «Экспофорум» в Петербурге. Мероприятие ежегодно проводится с 1997 года, его организатором выступает фонд «Росконгресс». В допандемийное время количество участников форума каждый год превышало 10 000 человек из 120 стран мира. В 2021 году в связи с пандемией число участников ПМЭФ решили сократить вдвое, большинство из них прибудут из России.