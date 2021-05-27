Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты за прошедший год

13:16 (мск), источник: Газета.Ру
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В России необходимо ограничить свободную продажу аппаратов для самогоноварения, чтобы нанести удар рынку нелегального алкоголя. Об этом со ссылкой на доклад аппарата
Документ подготовил недавно назначенный на свой пост общественный омбудсмен по вопросам нарушения прав предпринимателей в сфере оборота подакцизных товаров Игорь Косарев. Он утверждает, что кустарно сделанный самогон частенько идет на продажу, а не для личных нужд.
При этом россияне все чаще покупают самогонные аппараты, находящиеся в свободной продаже, отмечается в докладе. В 2020 году «Яндекс» зафиксировал 1,6 млн запросов на покупку этих устройств, это выше показателя 2019 года на треть.
Качество самогона не контролируется, заявляют авторы доклада, и показатели вредных веществ могут превышать норму многократно. Поэтому необходимо жестко регулировать «оборот» самогонных кубов и дистилляторов.
«Заморозка [акцизной ставки] позволит довести уровень легальности рынка до 90%,»
— говорится в докладе. Чем легальнее алкоголь — тем стабильнее объем поступлений от этого сегмента рынка в бюджет страны, добавляют
Предлагается также смягчить лицензирование розничной торговли алкоголем и легализовать продажу спиртных напитков через интернет. Эта мера позволит новым предпринимателям свободнее развивать бизнес, что создаст конкуренцию для магазинов и снизит расходы на доставку, увеличив средний чек. Это также может способствовать снижению цен на продукты питания для населения, полагают в аппарате Титова.
В аппарате
В 2020 году рост интереса к самогоноварению в России произошел
Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с РБК оценил производство самогона почти в 20 млн дал (декалитр, равняется 10 литрам — «Газета.Ru») в год. Водки в год в России производят до 80 дал, а коньяка — до 12 дал.
Самогоноварение в стране не запрещено — однако нелегальной является продажа домашних алкогольных напитков. Для торговли спиртным нужна специальная лицензия.
В России самогоноварение было наиболее широко распространено до 1998 года, когда власти отменили акциз на спиртосодержащие жидкости и аптечные настойки, и их цена упала до уровня себестоимости самогона. Поэтому бедные слои населения страны стали пить аптечные жидкости (вроде боярышника — «Газета.Ru»), отметил Дробиз.
В последние десять лет самогонщиков становится все больше за счет представителей среднего класса, которые покупают аппараты для изготовления виски, кальвадоса и других напитков — в качестве хобби. Обычно самогонные аппараты приобретают состоятельные россияне средних лет. В среднем, аппарат и оборудование для самогона обойдется в 30 тысяч рублей, однако цена может достигать и пары миллионов.