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17:13 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российский бизнес предложил поднять налог на высокие зарплаты до 45%

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила резко повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний — до 45%. Представители бизнес-сообщества посчитали недостаточным введённый с 2021 года повышенный налог на доходы для богатых россиян. При этом в ТПП выступили также за обнуление сборов с фонда зарплаты для самых низкооплачиваемых работников.

Источник: Reuters

Письмо с этими инициативам глава ТПП Сергей Катырин направил первому заместителю председателя российского Центробанка Сергею Швецову. Копия документа есть у ТАСС.

Налог на высокие зарплаты

По словам Катырина, для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов нужно переходить от нынешнего формата налогообложения и сборов с фонда оплаты труда к полноценной прогрессивной шкале.

«Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13 500 рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%», — отмечается в письме.

ТПП — негосударственная некоммерческая организация, которая объединяет представителей деловых кругов. Она представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса и объединяет более 52 000 организаций, свыше 300 объединений предпринимателей и коммерческих организации на федеральном уровне и более 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне.

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Налог для богатых

С 1 января 2021 года для россиян, доход которых превышает 5 млн рублей в год, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) вырос с 13 до 15%. Облагаться НДФЛ по ставке в 15% будет только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей. Новые правила, по разным оценкам, коснулись от 200 000 до 700 000 граждан.

Позже президент России Владимир Путин объявил о создании фонда помощи больным детям, который будут пополнять этим «налогом для богатых». По словам главы государства, сборы принесут в бюджет около 60 млрд рублей.

В феврале «Секрет» писал, что введённый налог начал давать свои плоды. За первый месяц с начала его действия в федеральный бюджет смогли дополнительно собрать почти 2 млрд рублей.

Алексей Терёшин

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