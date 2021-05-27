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16:24 (мск), источник: BFM.ru

Бронирование пятизвездочных отелей на ПМЭФ возросло в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом

Спрос на пятизвездочные отели в дни проведения Петербургского международного экономического форума вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Такие выводы сделали эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб».

Источник: РИА "Новости"

Они подсчитали, что популярность отелей «четыре звезды» со 2 по 5 июня увеличилась более чем на треть. Эта категория размещения стала самой популярной среди корпоративных клиентов в 2021 году. В то же время бизнесменов, которые захотели остановиться в трехзвездочных отелях, стало на 10% меньше.

Генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова объяснила, с чем связаны такие изменения предпочтений и кто забронировал самый дорогой номер в дни ПМЭФ.

Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб»: «Произошел небольшой передел. Тут может быть несколько факторов. Во-первых, очно поехали те компании, на которых не сказался кризис и у них нет никакой экономии. Во-вторых, появилась возможность участвовать онлайн, и компании, которые более или менее экономят и смотрят на стоимость, не поехали либо остались в онлайне. По сравнению с 2019 годом видим, что пятизвездочные отели подорожали где-то на 5−6%, “четыре звезды”, напротив, подешевели на 20%, а трехзвездочные гостиницы остались на том же уровне, что и в 2019 году. Самый дорогой номер в 2021 году был забронирован компанией добывающей и обрабатывающей промышленности. Это номер на три ночи в Санкт-Петербурге, представительский люкс, он обошелся компании в 608 тысяч рублей за ночь».

На основе данных бронирования эксперты пришли к выводу, что в 2021 году наибольший интерес к форуму проявили представители IT-отрасли и телекома.

Лидеры по численности делегации 2019 года (компании добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики) в 2021 году сократили количество бронирований на 62%. На третьем месте по объему бронирования отелей на ПМЭФ — фармацевтические компании.

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