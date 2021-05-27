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17:03 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Москва предоставит РЖД землю для развития МЦД

МОСКВА, 27 мая — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) земельного участка для строительства остановочного пункта Курьяново на улице Подольская, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Источник: Агентство «Москва»

«Участок РЖД планирует задействовать для развития инфраструктуры МЦД-2 Курско-Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-5 Пушкино-Домодедово Павелецкого направления», — говорится в сообщении ведомства.

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Также комиссия одобрила предоставление РЖД 11 земельных участков в Центральном и Юго-Восточном округах для реконструкции железной дороги на Курском направлении и строительство дополнительных железнодорожных путей.

МЦД (Московские центральные диаметры) — проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

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