17:03 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости
Москва предоставит РЖД землю для развития МЦД
МОСКВА, 27 мая — РИА Недвижимость.
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«Участок РЖД планирует задействовать для развития инфраструктуры МЦД-2
Также комиссия одобрила предоставление РЖД 11 земельных участков в Центральном и
МЦД (Московские центральные диаметры) — проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.