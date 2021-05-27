ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня

Долговая нагрузка — это отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения.
Как уточняет ЦБ, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты. «В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года», — говорится в обзоре.
По данным регулятора, несмотря на высокие темпы роста ипотечного кредитования (23% в годовом выражении), вклад ипотеки в увеличение долговой нагрузки «был компенсирован снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых».
«В условиях динамичного восстановления экономики рост задолженности по потребительским кредитам в первом квартале 2021 года соответствовал темпу роста более 15% в годовом выражении», — уточняется в документе.
В марте россияне взяли рекордный объем потребительских кредитов: он, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», достиг рекордных 340,6 млрд руб. Также увеличился средний размер кредита — до 308 тыс. руб. В апреле ЦБ объявил, что планирует во втором полугодии вернуться к уровню надбавочных коэффициентов по потребительским ссудам. Это должно охладить интерес банков к необеспеченному кредитованию.