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19:13 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня

По итогам первого квартала 2021 года долговая нагрузка россиян выросла до 11,9%, обновив исторический максимум, следует из обзора финансовой стабильности Центробанка. Прошлый рекорд был установлен в марте, когда долговая нагрузка достигала 11,7%.

Источник: Reuters

Долговая нагрузка — это отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения.

Как уточняет ЦБ, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты. «В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года», — говорится в обзоре.

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По данным регулятора, несмотря на высокие темпы роста ипотечного кредитования (23% в годовом выражении), вклад ипотеки в увеличение долговой нагрузки «был компенсирован снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых».

«В условиях динамичного восстановления экономики рост задолженности по потребительским кредитам в первом квартале 2021 года соответствовал темпу роста более 15% в годовом выражении», — уточняется в документе.

В марте россияне взяли рекордный объем потребительских кредитов: он, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», достиг рекордных 340,6 млрд руб. Также увеличился средний размер кредита — до 308 тыс. руб. В апреле ЦБ объявил, что планирует во втором полугодии вернуться к уровню надбавочных коэффициентов по потребительским ссудам. Это должно охладить интерес банков к необеспеченному кредитованию.

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