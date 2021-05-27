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19:48 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Польза от форума перевешивает»

Участники ПМЭФ — о популярности мероприятия.

Источник: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На Петербургский экономический форум приедет почти на 20% меньше людей, чем обычно. Как сообщает «Ъ», такое снижение числа бронирований в дни проведения мероприятия по сравнению с 2019 годом фиксируют отельеры. В целом гостиницы города во время ПМЭФ будут загружены примерно на 70% против 88% в докризисное время. Во многом к спаду популярности форума привели трудности с приездом иностранных участников. Кроме того, заградительным фактором стала и цена «входного билета», установленная организаторами.

«Ъ FM» связался с некоторыми участниками Петербургского экономического форума и выяснил, в каком составе они планируют быть на мероприятии в этом году.

Олег Сысуев, президент Альфа-банка: «Мы приняли решение участвовать в форуме в большом составе, в нем будут принимать участие много руководителей. Связано это с нашим рыночным положением, поскольку мы практически единственный частный универсальный крупный банк, оставшийся в первой десятке. Нам приходится конкурировать с государственными организациями, которые всегда очень масштабно представлены на форуме, и соответствовать».

Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY: «Мы едем довольно-таки солидной делегацией. Конечно, она меньше, чем в обычные годы. Едут люди, чьи ключевые клиенты будут участвовать в форуме, где предмет для встречи — обсуждение вопросов, связанных с бизнесом. В рамках партнерского договора с форумом мы получили определенное количество мест. Если стоимость выросла, то, по крайней мере, по моей информации, незначительно. Мы ощутили разницу, но польза, которую мы получаем от форума, конечно, перевешивает».

Алексей Петропольский, гендиректор юридической компании Urvista: «Я по традиции приезжаю на форум по приглашению. Нам выделяют обычно четыре билета на компанию. Казалось бы, да, можно посмотреть на все, что будет там происходить, посетить закрытые мероприятия, но даже среди моих коллег-бизнесменов никто этого делать не хочет. Что касается гостиниц, в этом году отели все же дешевле, чем в прошлые годы. Мы отдали за два дня порядка 50 тыс. руб. за пятизвездочный отель в центре Санкт-Петербурга, раньше же цена доходила до 100 тыс. руб. за сутки».

Как отмечает «Ъ», цены на размещение в отелях Санкт-Петербурга во время форума будут примерно на треть выше сезонных, но не достигнут уровня 2019 года. Так, по данным компании «Аэроклуб», поднять стоимость отельерам пока удалось только на пятизвездные гостиницы, а вот объекты категории четыре звезды, наоборот, подешевели на 20%.

Справка
Ответы на главные вопросы о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)Со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум. Что это такое, зачем он нужен и какие важные решения принимаются на этом мероприятии - читайте в нашем материале.

Владимир Расулов

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