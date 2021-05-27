19:48 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
«Польза от форума перевешивает»
Участники ПМЭФ — о популярности мероприятия.
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На Петербургский экономический форум приедет почти на 20% меньше людей, чем обычно. Как сообщает «Ъ», такое снижение числа бронирований в дни проведения мероприятия по сравнению с 2019 годом фиксируют отельеры. В целом гостиницы города во время ПМЭФ будут загружены примерно на 70% против 88% в докризисное время. Во многом к спаду популярности форума привели трудности с приездом иностранных участников. Кроме того, заградительным фактором стала и цена «входного билета», установленная организаторами.
Олег Сысуев, президент Альфа-банка: «Мы приняли решение участвовать в форуме в большом составе, в нем будут принимать участие много руководителей. Связано это с нашим рыночным положением, поскольку мы практически единственный частный универсальный крупный банк, оставшийся в первой десятке. Нам приходится конкурировать с государственными организациями, которые всегда очень масштабно представлены на форуме, и соответствовать».
Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY: «Мы едем
Алексей Петропольский, гендиректор юридической компании Urvista: «Я по традиции приезжаю на форум по приглашению. Нам выделяют обычно четыре билета на компанию. Казалось бы, да, можно посмотреть на все, что будет там происходить, посетить закрытые мероприятия, но даже среди моих
Как отмечает «Ъ», цены на размещение в отелях
Владимир Расулов