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21:38 (мск), источник: Московский комсомолец

Авиаэксперт опроверг сообщения о якобы начавшейся «воздушной войне»

О запрете полетов над Москвой заявили два европейских перевозчика — Austrian Airlines и Air France.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпании были вынуждены отменить рейсы в российскую столицу из-за проблем с согласованием маршрутов в обход Белоруссии.

Из Парижа в Москву не вылетел рейс AF1154. Также переносить пришлось вылет борта по маршруту Вена-Москва. Западные авиаперевозчики заявили, что вина лежит на российской стороне. Якобы именно Москва отказалась согласовывать новые маршруты, которые авиаторы решили проложить в обход Белоруссии после инцидента с лайнером ирландской компании Ryanair, который во время полета 23 мая из Афин в Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска после ложного сообщения о минировании.

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Авиаэксперт, главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров объяснил, чем была вызвана отмена рейсов перевозчиков из ЕС.

— Москва никого не разворачивает, это информация на уровне громких заголовков. Были два рейса — из Парижа и из Вены. Все говорят: «Москва запретила полеты». Но Москва не выполняет сейчас регулярных полетов из-за пандемии. Сегодня выполняются только чартерные перелеты. Разница между ними — в порядке получения разрешения на полет, — говорит Гусаров.

Для регулярных действует постоянное разрешение. Оно выдается один раз на много рейсов по утвержденному маршруту. Чартер — это всякий раз новое разрешение с прописанным в документе маршрутом. Если траекторию полета авиаторы решили изменить, надо получать новое разрешение.

По словам Романа Гусарова, у Austrian Airlines и Air France было разрешение с маршрутом через Белоруссию. Но они решили лететь в обход.

— Скорее всего, и французы, и австрийцы просто не успели новое разрешение получить. Но это был их выбор — лететь или не лететь через Белоруссию. Это не решение Москвы. Наши авиаперевозчики спокойно летают и через Белоруссию, и через Польшу. Никаких проблем нет, — подчеркнул авиаэксперт.

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