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06:23 (мск), источник: Forbes

CNBC: Байден запросит у конгресса $5 трлн новых расходов на 10 лет

Президент Джо Байден предложит $5 трлн новых федеральных расходов в течение следующего десятилетия в пятницу, 28 мая, в рамках своего бюджетного запроса на очередной финансовый год.

Источник: AFP 2021

Новые расходы предназначены на реализацию планов Байдена по социальной защите работающих семей и модернизации инфраструктуры, об этом CNBC рассказал собеседник, знакомый с предложениями президента.

Новые расходы будут частично покрыты за тот же десятилетний период дополнительными доходами в размере $3,6 трлн, а дефицит бюджета составит $1,4 трлн. Начать сокращать его планируется после 2030 года. Из общей суммы в $5 трлн $300 млрд Байден включит в расходы бюджета на 2022 год. Таким образом, расходы федерального бюджета на следующий год составят до $6 трлн, сказал источник. Бюджетным предложением Байден прогнозирует, что инфляция достигнет не более 2,3% в год в течение следующих 10 лет.

Это отражает позицию администрации президента, что опасность роста инфляции преувеличена. Подавляющая часть бюджетного финансирования на 2022 год будет направлена на программы медицинского обслуживания и социального обеспечения.

Байден также запросит $1,5 трлн специального финансирования, половина из которых — расходы на оборону.

Новые расходы на 10 лет, которые представит Байден конгрессу, предназначены для финансирования двух его планов — по поддержке занятости и американских семей. По первому плану бюджетные инвестиции будут вкладываться как в традиционную инфраструктуру, так и в «зеленые» технологии.

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По мнению Байдена, они имеют решающее значение для того, чтобы сделать Америку конкурентоспособной в мировой экономике. Государственные вложения укрепят электроэнергетическую систему США, расширят широкополосный доступ в интернет и усилят уход за пожилыми людьми и инвалидами.

Второй план предполагает дополнительное финансирование образования, обеспечение ухода за детьми в семьях среднего класса, федеральный оплачиваемый семейный отпуск и расширенные налоговые льготы на детей. Общая стоимость двух планов — $4,1 трлн за 10 лет. Эти расходы предполагается покрыть за счет повышения налогов на корпорации и самый богатых налогоплательщиков.

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Белый дом сейчас ведет переговоры с республиканцами в сенате о возможной двухпартийной инфраструктурной сделке. Последнее контрпредложение по инфраструктуре — $928 млрд. Но эти переговоры проходят отдельно от бюджетного запроса на следующий финансовый год. Президентские бюджетные запросы состоят двух частей — одна посвящена плановым расходам, вторая — список пожеланий, предназначенных для демонстрации приоритетов и информирования конгрессменов. Запросы зависят от того, примет ли их конгресс. У демократа Байдена есть высокие шансы, что его бюджет будет принят конгрессом, обе палаты которого контролируются его однопартийцами, в качестве закона.

В 2016 году, последнем году правления бывшего президента Барака Обамы, республиканцы, контролировавшие обе палаты конгресса, полностью игнорировали его бюджетный запрос.

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