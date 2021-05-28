Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

В списке представлено 20 из 123 семей, где на каждого ребенка приходятся самые крупные суммы, не менее $3,1 млрд. В этих семьях всего 50 детей, совокупное состояние их родителей — почти $300 млрд. Состав рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился. В нем появилось три новых участника из двух семей — дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова ($8,6 млрд на каждого ребенка). Во время работы над рейтингом Forbes удалось выяснить имя сына Дурова, который родился в Санкт-Петербурге в 2010 году, — его зовут Михаил Дуров.
Новичком стал и сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд). Им уступили место дети Германа Хана и Алексея Кузьмичева, совладельцев «Альфа-Групп» и Letter One. В этом году на каждого из четверых детей Хана пришлось по $2,5 млрд, Кузьмичева (у него трое детей) — по $2,6 млрд.
Методика составления рейтинга не менялась: мы берем состояние миллиардера и делим его на всех признанных детей. Мы не учитываем в расчетах супружеские доли. Также мы не учитываем заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег своим детям они оставлять не собираются и все свои миллиарды отдадут на благотворительность.
Самым богатым наследником ($24 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. У одного из участников — владельца «Северстали» Алексея Мордашова в 2020 году родилась дочь Алена. Теперь у него семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Несмотря на это, каждому из них в этом году «досталось» в полтора раза больше миллиардов, чем в прошлом, — по $4,5 млрд. Состояние их отца значительно выросло по сравнению с прошлым годом — с $18,2 млрд до $31,4 млрд.