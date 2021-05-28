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09:17 (мск), источник: ТАСС

ЦБ отозвал лицензии у организации «Нарат», банка «ИРС» и Заубер банка

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Банк России приказом 978 от 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Заубер банк» (г. Санкт-Петербург), являющегося участником системы страхования вкладов, сообщается в пятницу на сайте регулятора.

Источник: Reuters

По данным ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Банк также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом Заубер банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска. По данным на 1 мая 2021 года, кредитная организация занимала 227-е место в банковской системе РФ.

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В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ЦБ также отозвал лицензию у московского банка «ИРС», являющегося участником системы страхования вкладов. По данным Банка России, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышала стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе РФ.

Также, согласно приказу Банка России, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Нарат» (г. Казань), не являющейся участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, РНКО «Нарат» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Также РНКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций. По величине активов РНКО «Нарат» занимала 388-е место в банковской системе Российской Федерации.

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