11:12 (мск), источник: РБК
Новак поспорил с главой Минэнерго США о «грязном российском газе»
Российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет в несколько раз меньший углеродный след, чем газ из США, заявил журналистам
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«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей», — отметил Новак.
Это в основном связано с тем, что в США большую часть газа добывают из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, отметил
«В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», — заключил он.
Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила о «грязном российском газе», поясняя свою позицию по санкциям против «Северного потока-2». Она отметила, что не поддерживает решение администрации президента США не вводить ограничения против проекта.
Госсекретарь США Блинкен говорил, что это решение — в национальных интересах США. В свою очередь президент США Джо Байден назвал введение новых санкций против «Северного потока-2» непродуктивным для отношений с Европой и добавил, что газопровод уже практически готов.
В то же время под новые санкции США от 21 мая попали две компании, одно учреждение, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2». Речь идет о «Мортранссервисе», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде. Кроме того, под санкциями оказались также 13 судов, в том числе трубоукладчик «Академик Черский» и судно снабжения «Балтийский исследователь».
РБК направил запросы в «Газпром» и «Новатэк».
Проект «Северного потока-2» предусматривает строительство двух веток газопровода по дну Балтийского моря. Длина каждой ветки — 1,2 тыс. км. Общая мощность — 55 млрд куб. м в год. Газопровод пройдет через акватории России, Германии, Финляндии, Дании и Швеции.
Трубопровод планировалось достроить в конце 2019 года, но этому помешали санкции со стороны США. В начале апреля Nord Stream 2 AG сообщила, что осталось уложить около 121 км из 2460 км газопровода. По словам главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, проект будет достроен в этом году.