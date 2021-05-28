Степашин: на российские стройки планируется привезти 300 тысяч мигрантов

Российские власти неоднократно заявляли о нехватке строителей из ближнего зарубежья из-за пандемии коронавирусной инфекции. В январе президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки, после чего Минстрой разработал и наладил механизм их точечного ввоза для восполнения дефицита рабочих.
По оценке министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, российским стройкам не хватает примерно 600 тысяч рабочих.
«С иностранцами сейчас принимаются решения на уровне правительства. Где-то 300 тысяч точно будут привезены», — сказал Степашин на совещании в Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ).
Он также выразил мнение, что проблема нехватки рабочих началась ещё «после распада СССР», а не из-за пандемии COVID-19.
«Мы действительно серьезно потеряли кадровый потенциал. Несмотря на то, что мы активно готовим специалистов, нам не хватает на сегодняшний день 1,2 миллиона рабочих рук», — указал Степашин.