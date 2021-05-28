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13:52 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что ПМЭФ дает новые возможности регионам для развития экономики

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в первую очередь посвящен инвестиционной привлекательности России, он также дает новые возможности регионам для экономического развития, особенно во время преодоления кризисных явлений, связанных с пандемией коронавируса.

Источник: AP 2021

Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Традиционно это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России, но инвестиции есть как внешние, — а им действительно уделяется большое внимание в работе форума, — так и внутренние», — сказал представитель Кремля. По его словам, «внутренняя инвестиционная привлекательность — это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны». Песков напомнил, что данная тема «неоднократно обсуждалась в последнее время на совещаниях, в том числе с участием главы государства».

Поэтому, по мнению пресс-секретаря президента, объяснимо участие губернаторов в ПМЭФ. «Многие из них участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам в их регионах, поэтому, как правило, мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни», — отметил представитель Кремля. «Тем более после такого сложного периода, как прошлый год», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум состоится 2—5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Запланировано проведение более 100 дискуссий.

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