Песков заявил, что ПМЭФ дает новые возможности регионам для развития экономики

Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Традиционно это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России, но инвестиции есть как внешние, — а им действительно уделяется большое внимание в работе форума, — так и внутренние», — сказал представитель Кремля. По его словам, «внутренняя инвестиционная привлекательность — это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны». Песков напомнил, что данная тема «неоднократно обсуждалась в последнее время на совещаниях, в том числе с участием главы государства».
Поэтому, по мнению пресс-секретаря президента, объяснимо участие губернаторов в ПМЭФ. «Многие из них участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам в их регионах, поэтому, как правило, мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни», — отметил представитель Кремля. «Тем более после такого сложного периода, как прошлый год», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум состоится 2—5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Запланировано проведение более 100 дискуссий.