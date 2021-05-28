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16:17 (мск), источник: Секрет Фирмы

«У нас есть Aurus». В Татарстане объяснили, почему им не нужен Илон Маск

Президент Татарстана Рустам Минниханов объяснил, почему республике не нужно приглашать основателя Tesla и SpaceX Илона Маска к сотрудничеству. Когда миллиардер допустил скорый выход на российский рынок и запуск производства Tesla, несколько губернаторов предложили Маску построить завод в их регионах. Минниханов объяснил, почему не последовал примеру коллег.

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

Глава Татарстана ответил на вопрос о Маске в интервью Тине Канделаки на RTVI. Он пояснил, что в республике уже есть несколько автомобильных производств, поэтому американскому изобретателю стоит присмотреться к другим российским регионам.

Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант — КамАЗ, Маск пусть в других местах поработает. У нас есть Aurus. Я приглашаю вас 31 числа, мы запускаем производство Aurus на Елабужской площадке.
Рустам Минниханов
президент Татарстана
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В ближайший понедельник, 31 мая, на заводе в Елабуге стартует серийное производство российских люксовых автомобилей Aurus Senat, напомнило РИА «Новости». В линейке Aurus представлены лимузин, минивэн, седан и внедорожник. Проект под кодовым названием «Кортеж» реализуется государственным институтом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из Объединённых Арабских Эмиратов. Из бюджета на реализацию проекта выделили 12,4 млрд рублей.

Расположенный в Татарстане КамАЗ — крупнейший российский производитель грузовиков.

Основными акционерами концерна выступают государственная корпорация «Ростех», «Автоинвест» и Daimler Truck. В 2020 году в России продали около 32 700 грузовиков «КамАЗ».

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Борьба за Маска

Американский бизнесмен допустил скорое официальное появление Tesla в России в ходе выступления на форуме «Новое знание» 21 мая. Выступить Илона Маска пригласил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Основатель Tesla заявил, что скоро компания будет присутствовать в России, а её руководство «потенциально рассматривает» страну для размещения нового завода по производству электрокаров.

Сразу после этого главы российских регионов начали спорить за право построить завод Tesla на своей территории.
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Первым с таким предложением выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша, который особо подчеркнул «полную готовность» региона. Глава Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к Маску через твиттер и назвал основные причины, почему миллиардеру стоит присмотреться к области.

Далее последовали обращения главы Удмуртии Александра Бречалова, пообещавшего Маску налоговые льготы, и губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который обратил внимание миллиардера на название региона. Орёл, по его мнению, — это «символ преодоления, полёта, бесстрашия и покорения вершин» и «символ результата», что полностью соответствует философии Tesla.

Свои регионы прорекламировали чиновники калининградского и московского правительств. После выступления Маска о сотрудничестве с Tesla задумался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его примеру последовал глава Владимирской области Владимир Сипягин. Последним на данный момент выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который подчеркнул лидерство региона в отечественной сфере зелёной энергетики.

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Дарья Щекина

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