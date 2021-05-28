«У нас есть Aurus». В Татарстане объяснили, почему им не нужен Илон Маск

Глава Татарстана ответил на вопрос о Маске в интервью Тине Канделаки на RTVI. Он пояснил, что в республике уже есть несколько автомобильных производств, поэтому американскому изобретателю стоит присмотреться к другим российским регионам.
В ближайший понедельник, 31 мая, на заводе в Елабуге стартует серийное производство российских люксовых автомобилей Aurus Senat, напомнило РИА «Новости». В линейке Aurus представлены лимузин, минивэн, седан и внедорожник. Проект под кодовым названием «Кортеж» реализуется государственным институтом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из Объединённых Арабских Эмиратов. Из бюджета на реализацию проекта выделили 12,4 млрд рублей.
Расположенный в Татарстане КамАЗ — крупнейший российский производитель грузовиков.
Основными акционерами концерна выступают государственная корпорация «Ростех», «Автоинвест» и Daimler Truck. В 2020 году в России продали около 32 700 грузовиков «КамАЗ».
Американский бизнесмен допустил скорое официальное появление Tesla в России в ходе выступления на форуме «Новое знание» 21 мая. Выступить Илона Маска пригласил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Основатель Tesla заявил, что скоро компания будет присутствовать в России, а её руководство «потенциально рассматривает» страну для размещения нового завода по производству электрокаров.
Сразу после этого главы российских регионов начали спорить за право построить завод Tesla на своей территории.
Первым с таким предложением выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша, который особо подчеркнул «полную готовность» региона. Глава Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к Маску через твиттер и назвал основные причины, почему миллиардеру стоит присмотреться к области.
Далее последовали обращения главы Удмуртии Александра Бречалова, пообещавшего Маску налоговые льготы, и губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который обратил внимание миллиардера на название региона. Орёл, по его мнению, — это «символ преодоления, полёта, бесстрашия и покорения вершин» и «символ результата», что полностью соответствует философии Tesla.
Свои регионы прорекламировали чиновники калининградского и московского правительств. После выступления Маска о сотрудничестве с Tesla задумался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его примеру последовал глава Владимирской области Владимир Сипягин. Последним на данный момент выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который подчеркнул лидерство региона в отечественной сфере зелёной энергетики.