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15:04 (мск), источник: РБК

«Все пошло не так». Почему биткоин может упасть до $10 тыс

В мае цена главной криптовалюты снижалась вдвое по сравнению с апрельским максимумом в $64,3 тыс. Что должно произойти, чтобы цифровая валюта дешевела дальше, и как это повлияет на крипторынок.

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Источник: Reuters

За прошедший месяц биткоин подешевел почти на треть и 28 мая торгуется на уровне $36 тыс. Стоимость главной криптовалюты в мае снижалась более чем вдвое по сравнению с историческим максимумом в $64,3 тыс., зафиксированного 14 апреля. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, может ли курс биткоина опуститься до $10 тыс., и какие события способны к этому привести.

Биткоин от TradingView

Снижение возможно

Биткоин падал до $30 тыс. из-за негативного информационного фона, но все запреты и ужесточение регулирования уже заложены в текущую цену, утверждает финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев. По его мнению, для снижения стоимости главной криптовалюты до $10 тыс. должно произойти что-то экстраординарное.

Если обратить внимание на то, как крупные игроки используют текущее снижение для покупок, то даже падение до уровня $20 тыс. только усилит аппетит к покупкам, отмечает аналитик.

Несмотря на все события, которые происходят сейчас на крипторынке, Михаил Кархалев прогнозирует рост до $80−85 тыс. к концу 2021 года.

После снижения цены биткоина до $30 тыс. был зафиксирован крупнейший за последний год отток криптовалюты с криптобирж. Пользователи за сутки вывели на холодные кошельки около 175 тыс. биткоинов на $7 млрд по курсу на тот момент. Это привело к снижению запасов цифровых монет на биржах до четырехмесячного минимума. Обвалом курса воспользовались крупные инвесторы, чтобы купить биткоин.

На таком волатильном рынке, как криптовалютный, любая амплитуда изменений котировок потенциально возможна — вопрос лишь в том, насколько это вероятно, пояснил ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

Он утверждает, что отметка в $10 тыс. может выступить в качестве нижней точки глобального снижения, куда биткоин мог бы прийти к середине 2022 года.

Но для этого должна быть совокупность негативных факторов, иными словами, чтобы «все пошло не так», добавил стратег.

Поведение крупных инвесторов

Компании, которые уже вложились в биткоин, например, Tesla и MicroStrategy, даже при самом негативном исходе и падении монеты до $10 тыс. могут остаться при своих инвестициях, считает Янис Кивкулис. Однако, по его мнению, это нельзя рассматривать как надежный фактор роста для криптовалют.

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Tesla объявила об инвестициях в биткоин в начале февраля 2021 года, купив месяцем ранее криптовалюту на $1,5 млрд. Из финансового отчета за первый квартал 2021 года стало известно, что Tesla в конце марта продала 10% биткоинов и зафиксировала прибыль в размере $101 млн. По данным Bitcoin Treasuries, на 28 мая Tesla владеет биткоинами на $1,58 млрд.

Крупнейший владелец криптовалюты среди публичных компаний — производитель программного обеспечения MicroStrategy. Компания владеет 92 тыс. биткоинов на $3,37 млрд. В среднем, за монету компания платила по $24,4 тыс.

Если цена биткоина рухнет до $10 тыс., крупные игроки, далекие от создания криптовалют и их инфраструктуры, возьмут большую паузу с новыми инвестициями в сектор и вернутся на этот рынок лишь спустя месяцы после начала нового криптовалютного ралли, прогнозирует ведущий стратег EXANTE.

По мнению Михаила Кархалева, частичный выход из биткоина крупных инвесторов все-таки возможен, но они это будут делать для фиксации прибыли, чтобы совершить дополнительные закупки криптовалюты.

«В большинстве своем капитал в биткоине они оставят. Проще говоря, в случае продолжения падения, будет высвобождаться капитал из полученной прибыли для дальнейших покупок», — поясняет аналитик.

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Алексей Корнеев

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