Россия и страны СНГ за год лишились 20% богачей

Общее количество ультрахайнетов — так на сленге финансистов называют мультимиллионеров с состоянием более $30 млн (более 2 млрд рублей по курсу на 28 мая) — увеличилось на 2,4%, это втрое меньше показателей 2019 года, следует из отчета Knight Frank (есть в распоряжении «Секрета»). Самые высокие темпы роста — 12% и 10% соответственно — показали Азия и Австралазия, в которых были приняты наиболее эффективные меры по сдерживанию коронавируса.
Год оказался неплохим и для богачей из Северной Америки. Сейчас в регионе насчитывается 190 085 мультимиллионеров, что почти на 4% больше, чем в конце 2019 года, указывают исследователи. Среди причин роста благосостояния мультимиллионеров в Knight Frank называют диверсификацию портфеля, инвестиции в акции и недвижимость.
Впрочем, в трёх регионах количество ультрахайнетов сократилось:
Причина просадки в последнем случае — падение курса рубля по отношению к доллару США на 16%, указывают в Knight Frank.
Самое большое снижение числа мультимиллионеров зафиксировали в странах, которые пострадали от пандемии сильнее других:
По мнению аналитиков Knight Frank, причина в том, что индустрия путешествий была практически парализована, а значит, экономика стран, зависящих от притока иностранных туристов, значительно просела.
Ранее китайская исследовательская организация Hurun Research Institute подсчитала, что число миллиардеров во всём мире в 2020 году побило мировой рекорд.
Несмотря на пандемию, совокупное состояние богачей по всему миру выросло почти на треть, говорится в отчёте компании. За год число людей с капиталом свыше $1 млрд увеличилось на 414, при этом больше всего богачей оказалось среди представителей стран Азии.