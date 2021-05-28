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15:36 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россия и страны СНГ за год лишились 20% богачей

За 2020 год число богачей из России и стран СНГ, которые располагают капиталом в $30 млн и более, сократилось на 21%. Это следует из результатов исследования The Wealth Report компании Knight Frank. Немалую роль в этом сыграли валютные колебания: курс рубля за год упал на 16%. При этом общее количество мультимиллионеров в мире за 2020 год заметно подросло.

Источник: Агентство «Москва»

Общее количество ультрахайнетов — так на сленге финансистов называют мультимиллионеров с состоянием более $30 млн (более 2 млрд рублей по курсу на 28 мая) — увеличилось на 2,4%, это втрое меньше показателей 2019 года, следует из отчета Knight Frank (есть в распоряжении «Секрета»). Самые высокие темпы роста — 12% и 10% соответственно — показали Азия и Австралазия, в которых были приняты наиболее эффективные меры по сдерживанию коронавируса.

Год оказался неплохим и для богачей из Северной Америки. Сейчас в регионе насчитывается 190 085 мультимиллионеров, что почти на 4% больше, чем в конце 2019 года, указывают исследователи. Среди причин роста благосостояния мультимиллионеров в Knight Frank называют диверсификацию портфеля, инвестиции в акции и недвижимость.

Впрочем, в трёх регионах количество ультрахайнетов сократилось:

  • в Латинской Америке — на 14%,
  • на Ближнем Востоке — на 10%, в
  • России и СНГ — на 21%.
Причина просадки в последнем случае — падение курса рубля по отношению к доллару США на 16%, указывают в Knight Frank.

Самое большое снижение числа мультимиллионеров зафиксировали в странах, которые пострадали от пандемии сильнее других:

  • в Италии (-3%),
  • Франции (-9%),
  • Испании (-14%).

По мнению аналитиков Knight Frank, причина в том, что индустрия путешествий была практически парализована, а значит, экономика стран, зависящих от притока иностранных туристов, значительно просела.

Ранее китайская исследовательская организация Hurun Research Institute подсчитала, что число миллиардеров во всём мире в 2020 году побило мировой рекорд.

Несмотря на пандемию, совокупное состояние богачей по всему миру выросло почти на треть, говорится в отчёте компании. За год число людей с капиталом свыше $1 млрд увеличилось на 414, при этом больше всего богачей оказалось среди представителей стран Азии.

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