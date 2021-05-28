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17:44 (мск), источник: Секрет Фирмы

Американский штат разыграет $116 млн среди привитых коронавирусом

В США власти продолжают различными призами завлекать граждан на вакцинацию от коронавируса. Если в Нью-Йорке мэр пообещал каждому привитому жителю гамбургер и картошку фри, то на западе страны пошли дальше. В штате Калифорния среди вакцинированных от COVID-19 решили разыграть $116,5 млн. Причём в лотерее смогут принять участие даже дети от 12 лет.

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Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в своём Twitter. По его словам, 30 победителей случайным образом выберут 4 и 11 июня. Каждый из них получит по $50 000 (3,7 млн рублей по текущему курсу). Ещё 10 привитых смогут получить по $1,5 млн (110 млн рублей) — их определят 15 июня.

Попытать удачу смогут все жители штата старше 12 лет, которые уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Заключённые и сотрудники лотереи не имеют право участвовать в розыгрыше.

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Ньюсом также пообещал: следующие 2 млн человек, которые сделают прививки с 27 мая, получат цифровые сертификаты на $50. Подарки им выдадут после прохождения полного цикла вакцинации.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил заманить жителей города на вакцинацию с помощью фастфуда. Всем сделавшим прививку он пообещал бесплатный гамбургер и картошку фри.

В других странах власти тоже проявляют изобретательность, чтобы повысить число привитых. В Сербии гражданам старше 16 лет за прохождение вакцинации дают по 3000 сербских динаров (примерно €25 или $30). Власти Таиланда разыгрывают среди получивших вакцину золотые украшения и коров для хозяйства.

В некоторых регионах России на укол тоже завлекают деньгами, а также скидочными картами. Авиакомпания «Аэрофлот» решила раздавать привитым путешественникам бонусные мили.

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Даниил Фарниев

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