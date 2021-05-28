Американский штат разыграет $116 млн среди привитых коронавирусом

Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в своём Twitter. По его словам, 30 победителей случайным образом выберут 4 и 11 июня. Каждый из них получит по $50 000 (3,7 млн рублей по текущему курсу). Ещё 10 привитых смогут получить по $1,5 млн (110 млн рублей) — их определят 15 июня.
Попытать удачу смогут все жители штата старше 12 лет, которые уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Заключённые и сотрудники лотереи не имеют право участвовать в розыгрыше.
Ньюсом также пообещал: следующие 2 млн человек, которые сделают прививки с 27 мая, получат цифровые сертификаты на $50. Подарки им выдадут после прохождения полного цикла вакцинации.
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил заманить жителей города на вакцинацию с помощью фастфуда. Всем сделавшим прививку он пообещал бесплатный гамбургер и картошку фри.
В других странах власти тоже проявляют изобретательность, чтобы повысить число привитых. В Сербии гражданам старше 16 лет за прохождение вакцинации дают по 3000 сербских динаров (примерно €25 или $30). Власти Таиланда разыгрывают среди получивших вакцину золотые украшения и коров для хозяйства.
В некоторых регионах России на укол тоже завлекают деньгами, а также скидочными картами. Авиакомпания «Аэрофлот» решила раздавать привитым путешественникам бонусные мили.