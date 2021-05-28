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18:06 (мск), источник: РБК

Россия построит газопровод «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении. Речь идет о проекте, который ранее назывался «Север-Юг». Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве этого трубопровода в октябре 2015 года.

Газопровод общей протяженностью около 1100 км и пропускной способностью до 12,4 млрд куб. м должен был связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в пакистанском портовом городе Карачи на берегу Аравийского моря с городом Лахор на севере страны.

Стороны подготовили поправки в уже имеющееся соглашение. Протокол о внесении этих изменений подписали глава Минэнерго Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан.

«Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», — сообщил Шульгинов.

Изначально проект должна была реализовать компания «РТ — Глобальные ресурсы», входящая в госкорпорацию «Ростех». В 2017 году строительство газопровода перенесли на 2019 год. В «Ростехе» тогда сообщали, что причинами стало отсутствие договоренности между странами о тарифе.

В декабре прошлого года советник премьер-министра Пакистана Надым Бабар в интервью Bloomberg заявил, что строительство газопровода начнется в июле 2021 года.

В марте правительство решило переименовать проект в «Пакистанский поток». В то же время «Ростех» вышел из строительства трубы. Проектом займется компания, которую учредят ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и Трубная металлургическая компания бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

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