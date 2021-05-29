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02:49 (мск), источник: РБК

Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн руб

Россияне задолжали банкам 10 трлн руб. по ипотечным кредитам, за последние три года эта сумма выросла почти в два раза. А средний срок, на который россияне берут жилищный кредит, вплотную приблизился к 20 годам.

Источник: Агентство «Москва»

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле превысила 10 трлн руб., следует из опубликованной статистики Центробанка. За месяц россияне оформили более 191 тыс. кредитов на 551 млрд руб. За месяц задолженность выросла на 2,9%, а за год — более чем на четверть, 25,8%.

Годом ранее, в мае 2020 года, объем задолженности составлял 7,98 трлн руб. С 2018 года задолженность по ипотека выросла почти в два раза.

Рост ипотеного кредитования произошел несмотря на то, что средняя ставка по кредиту тоже выросла и составила 7,3% (против 7,23%). Средний срок, на который россияне берут ипотеку, составил вплотную приблизился к 20 годам — он составил 237,9 месяцев (19,8 лет).

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В отчете Центробанк в очередной раз указывает на то, что программы льготного ипотечного кредитования (под 6,5%) позволили поддержать спрос на ипотеку и жилье во время острой фазы пандемии. Однако вместе с тем повышение спроса привело и к росту цен на жилье. По данным Росстата на 1 апреля, на которые ссылается ЦБ, цены на первичном рынке жилья в годовом выражении выросли на 17,6%, на вторичном — на 13,6%. В отдельных регионах рост цен достиг 20−30% в условиях снижения реальных доходов населения.

Согласно отчету Центробанка, в первом квартиле 2021 года общая долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,9%. Этот показатель рассчитывается как отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых денежных доходов населения. Основной вклад в рост задолженности внесли необеспеченные потребительские кредиты. Рост задолженности по потребкредитам составил 15%.

Центробанк в отчете указывает на рост числа ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%.

Регулятор считает это проблемным показателем. На прошлой неделе из-за этого Совет директоров ЦБ решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. м первоначальным взносом, говорится в сообщении регулятора. По таким кредитам с 1 августа 2021 года будет повышена надбавка к коэффициентам риска, что увеличит нагрузку на капитал и сделает их менее привлекательными для банков.

Георгий Тадтаев

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