ПМЭФ 2021: Путин, перекрытия дорог, концерты «Ленинграда» и «Мумий Тролля» и тесты ПЦР — как пройдет форум в этом году

Как ПМЭФ отразится на жизни рядовых горожан?
Администрация города предупредила, что со 2 по 5 июня возможны временные ограничения движения в районе «Экспофорума», аэропорта «Пулково», Пулковского шоссе, Петербургского шоссе, Московского шоссе, Московского проспекта, Витебского проспекта, съездов с КАД на южном участке. Более конкретно о планах перекрытий пока не сообщалось. На ЗСД введут временные ограничения для движения грузовиков.
С 31 мая по 5 июня доступ на территорию поселка Пулковское будет ограничен и возможен только по именным бейджам и транспортным пропускам. Жители поселка могут получить аккредитацию через свою управляющую компанию.
Общедоступные мероприятия
3 июня на Дворцовой площади выступят лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли (г. Бари, Италия). Вход на мероприятие бесплатный, в этом году оно посвящено медикам и волонтерам.
5−6 июня на форте «Константин» пройдет фестиваль «Паруса Кронштадта», организованный «Островом фортов» совместно с петербургскими яхт-клубами. В его рамках пройдут парусные гонки, будет организован гастромаркет с упором на морепродукты. Также планируются выступления музыкальных групп, театральных коллективов, лекции предпринимателей и спортсменов.
Ограничат ли продажу алкоголя?
Нет, на продажу алкоголя в городе ПМЭФ никак не повлияет. Губернатор Беглов подписал закон, который ограничит продажу спиртного во время проведения Евро-2020 с 11 июня по 11 июля. Запрет коснется территорий, прилегающих к фан-зоне на Конюшенной площади и к тематическому парку футбола на территории спортивного комплекса «Юбилейный», а также зон публичного просмотра матчей чемпионата на Дворцовой площади. Также продавать алкоголь нельзя во время матчей и за день до них на стадионе «Санкт Петербург».
Из-за ПМЭФ средняя стоимость номеров в пятизвездочных отелях увеличилась почти в восемь раз — 38 000 рублей в мае против 5 000 рублей в апреле.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина.
Креативный день в рамках форума
Предваряет ПМЭФ 2 июня «Форум креативного бизнеса», на котором соберутся звезды медиа и шоу-бизнеса, блогеры, театральные деятели, режиссеры, музыканты, искусствоведы и бизнесмены.
В течение восьми часов на 17-ти сессиях они обсудят различные вопросы в рамках глобальной темы — интеграция России в международный рынок креативной экономики.
Так, например, журналист и телеведущая Ксения Собчак станет модератором сессии: «Мировые арт-столицы: чего не хватает российским мегаполисам, чтобы получить такой статус?».
Телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки с певцом Сергеем Шнуровым, режиссером Тимуром Бекмамбетовым и другими представителями кино- и шоу-бизнеса поговорят о том, какие российские продукты могут быть востребованы на международной арене и что мешает их выходу на зарубежные рынки.
Дизайнеры, производители одежды и владельцы отечественных fashion-брендов рассмотрят вопросы потенциала российских товаров на глобальных рынках в эпоху бурной трансформации индустрии моды. А блогеры и журналисты устроят диспут на ставшую уже вечной тему: «Заменит ли блогосфера профессиональную журналистику?».
Один из популярных блогеров Даня Милохин и основатель первого TikTok House в России (DreamTeam) Ярослав Андреев сойдутся в схватке с банкирами и бизнесменами на тему: «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?».
Что обсудят политики и бизнесмены?
Деловая программа начинается 3 июня. За час до ее старта Мария Захарова, официальный представитель МИД России, проведет деловой завтрак на тему: «ИноСМИ — Иноагенты в России».
В течение трех дней пройдет более 150 сессий на экономические темы. Политики и бизнесмены обсудят вопросы устойчивого развития, инноваций и инвестиций в комплексное развитие территорий, поговорят о том, какая роль России в глобальной продовольственной безопасности, как предпринимательство меняется в эпоху гиганомики и как санкции влияют на международный бизнес. В частности, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов соберутся на сессии «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию» и обсудят вопросы восстановления экономики в новой нормальности.
Представители рынка электронной торговли, среди которых основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор Ozon Александр Шульгин, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов оценят развитие отрасли на территории Евразийского экономического союза. Посмотреть программу можно здесь.
Спикерами со стороны бизнеса заявлены преимущественно первые лица российских компаний.
Глав зарубежных корпораций в деловой программе заявлено значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.
4 июня состоится пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с очным участием президента России Владимира Путина.
Губернаторский прием, Шнуров и Zivert
В рамках неофициальной программы ПМЭФ в течение четырех дней гостей ждет более 35 приемов, вечеринок, концертов, квартирников и фестивалей. Для сравнения, в допандемийный 2019 год, в рамках форума прошло более 45 светских мероприятий.
Открывает неформальную программу торжественный прием Оргкомитета Форума 2 июня в ресторане Royal Beach на Крестовском острове. Гостей встретит музыкальный коллектив Richter Trio под руководством пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Коллектив представит сочинения из альбома CHRONOS, музыку для кино, редко исполняемые пьесы.
Музыкальную программу продолжит Zivert, а кульминацией станет эксклюзивная презентация нового проекта Сергея Шнурова «Зоя». Попасть на этот прием возможно только по приглашению организационного комитета Форума.
В этот же вечер состоится гала-ужин с Григорием Лепсом в отеле Lotte. В отличие от торжественного приема Оргкомитета Форума в Royal Beach, на гала-ужин можно попасть, купив билет за 90 или 130 тыс. рублей. Так же в этот день состоится private party в караоке-клуб Jelsomino. На крыше ROOF FEST пройдет концерт Дианы Арбениной.
Губернаторский прием по случаю от форума пройдет 4 июня в государственной академической капелле Петербурга. На его организацию Смольный выделил 15 млн рублей.
В этот же день пройдут квартирники банка «Открытия» (выступит «Мумий Тролль»), Google и РЖД, приемы Forbes, Яндекса, Промсвязьбанка, Сбербанка и прием в честь юбилея Эмира Катара. В ресторане «Летучий Голландец» состоится концерт Леонида Агутина.
В пятницу, 4 июня, состоятся afterparty в ресторане Kuznya House, выступление группы «Ленинград» в ресторане «Гинза», а в Buddha-Bar — концерт Светланы Лободы.
В последний день ПМЭФ в Репино в концертном зале маэстро Валерия Гергиева пройдет прием Бизнес ФМ, farewell party компании «Эр-Телеком», на которой выступят группа IOWA и DJ Smash, а компании EM и Ozon устроят Survivors party (вечеринку выживших).
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