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00:39 (мск), источник: Life.ru

Путин запустит завод «Аурус» и встретится с Курцем на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в церемонии открытия автозавода «Аурус» и выступит на Петербургском международном экономическом форуме. О планах лидера страны сообщил телеканал «Россия-1».

Источник: Пресс-служба Президента России

Также президент на ПМЭФ встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которые тоже примут участие в форуме.

Помимо этого, на следующей неделе отмечается День защиты детей, в связи с чем глава государства встретится с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Ранее российский президент провёл переговоры в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он прибыл в резиденцию главы России 28 мая.

Перед началом встречи Путин назвал «всплеском эмоций» события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются «раскачать» до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике.

Их переговоры продолжались более пяти часов. Путин также предложил белорусскому коллеге искупаться в Чёрном море, заверив, что оно с каждым днём становится всё теплее. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.

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