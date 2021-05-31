Путин запустит завод «Аурус» и встретится с Курцем на ПМЭФ

Также президент на ПМЭФ встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которые тоже примут участие в форуме.
Помимо этого, на следующей неделе отмечается День защиты детей, в связи с чем глава государства встретится с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».
Ранее российский президент провёл переговоры в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он прибыл в резиденцию главы России 28 мая.
Перед началом встречи Путин назвал «всплеском эмоций» события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются «раскачать» до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике.
Их переговоры продолжались более пяти часов. Путин также предложил белорусскому коллеге искупаться в Чёрном море, заверив, что оно с каждым днём становится всё теплее. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.