00:18 (мск), источник: РБК
Делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021
Самой многочисленной иностранной делегацией на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме станет делегация из США. Об этом РБК сообщил первый
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По его словам, американские делегации традиционно самые многочисленные.
«Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает.
По его словам, на фоне жесткой риторики и сложных политических взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном у компаний из России и США складываются доверительные контакты.
«Бизнес реально беспокоится, как бы политический фактор не сломал отношения. Потому что политика меняется вместе с политиками, а вот
Белоусов добавил, что
Организаторы ПМЭФ по совместному решению с Роспотребнадзором ежедневно одномоментно допустят на площадку форума не более 5 тыс. человек. В связи с этим число участников приходится ограничивать, поскольку запрос в полтора раза больше.
«Приходится сильно ограничивать. Количество иностранцев, которые сейчас заявились, — это порядка 2 тысяч человек», — отметил Белоусов.
«Форум обещает быть интересным уже по факту того, что много народу съедется в первый раз [за долгое время] поговорить. В Давосе не получилось, значит, теперь все приедут сюда. Будет общая идея форума: бренд “Снова вместе”. Но это “Снова вместе” будет разделено на несколько треков. Но это “Снова вместе” будет разделено на несколько треков. Это трек, связанный с объединением в условиях
Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 году ПМЭФ отменили
В пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин. В числе участников ПМЭФ-2021 заявлены глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне, президент немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух, директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель.
Модель форума существенно поменялась: часть людей будет находиться офлайн — в залах, на пленарке, а часть людей будет находиться в режиме видеоконференции.
Канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примут участие по видеосвязи. Главная тема форума обозначена как «Снова вместе. Экономика новой реальности» и, в первую очередь, посвящена восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19.