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00:18 (мск), источник: РБК

Делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021

Самой многочисленной иностранной делегацией на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме станет делегация из США. Об этом РБК сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, американские делегации традиционно самые многочисленные.

«Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал Белоусов.

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По его словам, на фоне жесткой риторики и сложных политических взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном у компаний из России и США складываются доверительные контакты.

«Бизнес реально беспокоится, как бы политический фактор не сломал отношения. Потому что политика меняется вместе с политиками, а вот бизнес-отношения выстраиваются годами. Тем более в условиях, когда есть высокая неопределенность, появляются новые страны на мировой арене, меняются рынки», — отметил вице-премьер.

Белоусов добавил, что страной-партнером форума в этом году выступает Катар, откуда также ожидается большая делегация, более 200 человек. Традиционно более ста участников будет из Китая и Германии. «Из Великобритании, Франции, Италии и так далее много народу приедет. Много компаний приезжает. Деловая часть — больше 1200 компаний», — говорит первый вице-премьер.

Организаторы ПМЭФ по совместному решению с Роспотребнадзором ежедневно одномоментно допустят на площадку форума не более 5 тыс. человек. В связи с этим число участников приходится ограничивать, поскольку запрос в полтора раза больше.

«Приходится сильно ограничивать. Количество иностранцев, которые сейчас заявились, — это порядка 2 тысяч человек», — отметил Белоусов.

«Форум обещает быть интересным уже по факту того, что много народу съедется в первый раз [за долгое время] поговорить. В Давосе не получилось, значит, теперь все приедут сюда. Будет общая идея форума: бренд “Снова вместе”. Но это “Снова вместе” будет разделено на несколько треков. Но это “Снова вместе” будет разделено на несколько треков. Это трек, связанный с объединением в условиях пост-ковидного мира, пост-ковидной экономики, цивилизации и так далее. Это будет трек, связанный с развитием технологий. Это будет трек, связанный с социальными вопросами, с развитием человека, человеческого капитала и так далее. И, безусловно, это будет трек, связанный с национальными целями, с реализацией национальных целей, потому что это наша внутренняя повестка, переход к долгосрочной повестке, от текущих вопросов снова обратно к стратегическому видению и к решению вопросов долгосрочных, которые оказывают влияние на нашу жизнь более системно. Соответственно, будет культурная программа, как всегда», — отметил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 году ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году было решено проводить его в очном формате.

В пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин. В числе участников ПМЭФ-2021 заявлены глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне, президент немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух, директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель.

Модель форума существенно поменялась: часть людей будет находиться офлайн — в залах, на пленарке, а часть людей будет находиться в режиме видеоконференции.
Андрей Белоусов
первый вице-премьер РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примут участие по видеосвязи. Главная тема форума обозначена как «Снова вместе. Экономика новой реальности» и, в первую очередь, посвящена восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19.

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