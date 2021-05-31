Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае

С момента последнего повышения ключевой ставки одиннадцать банков повысили ставки по рыночным ипотечным программам (исключая те, в которых используется господдержка). Среди них есть как ведущие игроки, так и чуть менее крупные из топ-60, следует из анализа конкурентной среды на рынке ипотеки, подготовленного институтом развития «Дом. РФ». Только за май ставки повысили десять банков, из них семь входят в двадцатку крупнейших на ипотечном рынке.
Первым среди крупных игроков ставку повысил Альфа-банк: с 6 мая на рефинансирование ипотеки на 0,3 п. п., до 8,29%, а с 31 мая повышает ставки на 0,2 п. п. и по другим рыночным программам (на готовое и строящееся жилье). Сбербанк — лидер рынка — повысил ставки с 7 мая на 0,4 п. п. по ипотеке на новостройки, готовое жилье, строительство индивидуального жилого дома. Газпромбанк увеличил на 0,5 п. п. ставки по новостройкам, готовым квартирам и индивидуальным жилым домам, а также на рефинансирование.
«ФК Открытие» поднял стоимость ипотеки на 0,2−1,5 п. п., ВБРР — на 0,4 п. п. (на покупку готового жилья и рефинансирование), Азиатско-Тихоокеанский банк — на 0,7 п. п. (на новостройки по рыночным программам, готовое жилье и рефинансирование), банк «Санкт-Петербург» — на 0,71−1,5 п. п. на покупку новостройки и готового жилья.
Хотя в обзоре «Дом. РФ» данных о повышении ставок одноименным банком не содержится, по информации двух источников «Ъ», в мае ставки повысил и он. В банке не успели оперативно ответить на запрос «Ъ».
В результате по состоянию на конец недели (28 мая) средневзвешенная ставка ипотеки по топ-15 банков на новостройки составила 8,11% годовых, на вторичное жилье — 8,35%.
Тенденция начала проявляться еще в апреле. Тогда из топ-20 ипотечных банков ставки повышали Росбанк, Юникредит-банк, РНКБ, АТБ, следует из данных «Дом. РФ».
В мае же она отчетливо усилилась. Так, если в апреле максимальное повышение составило 1,01 п. п., то в мае — 1,5 п. п., причем у двух банков.
В банках повышение стоимости ипотеки связывают с ростом ключевой ставки, в то же время подчеркивая, что ведущую роль играет уровень инфляции.
Конкурентный анализ учитывается при изменении процентных ставок по розничным программам банка, «ключевую роль играют основные показатели ценообразования продуктов», пояснили «Ъ» в Газпромбанке. В «ФК Открытие» уточнили, что повышение «было продиктовано в первую очередь рыночными тенденциями».
Но не все ориентируются на конкурентов.
«Рост уровня ипотечных ставок иных банков не выступает основополагающим фактором для принятия решения в части процентной политики нашего банка», — заверил «Ъ» старший вице-президент—руководитель розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.
«Мы видим, что ключевая ставка выросла, и повысили ставку по рефинансированию как по продукту, по которому она была самой низкой в линейке», — отмечает руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов.
В АТБ, как пояснил директор департамента развития каналов дистрибуции банка Николай Мальнев, при расчете ставки ориентируются на собственную риск-модель и учитывают «ряд параметров, в том числе динамику ключевой ставки».
«Повышение ипотечных ставок затронуло собственные программы банков и обусловлено ростом доходности по вкладам физических лиц, которые выступают ключевым источником фондирования ипотеки», — полагает управляющий директор НКР Михаил Доронкин.
Максимальная ставка по вкладам по топ-10 банков с начала марта выросла почти на 0,5 п. п., что обусловлено как увеличением ключевой ставки ЦБ РФ, так и снижением интереса к вкладам на фоне исторически низких ставок, поясняет он.
В ситуации с ипотекой ситуация усложняется тем, что пассив, стоимость привлечения которого растет, — краткосрочный, а актив — долгосрочный, отмечает глава дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко. «Именно поэтому в ставку по ипотеке обычно закладывается процентный риск, а также возникают дискуссии о введении программ по ипотеке с плавающей ставкой», — объясняет он.
Если спираль инфляции будет раскручиваться, это уменьшит доходность банков, у которых существенный ипотечный портфель, говорит банкир.
Текущее повышение ставок вряд ли заметно отразится на спросе на собственные программы банков, считает господин Доронкин. Тем более что госпрограмма льготной ипотеки истекает 1 июля, и решения о ее продлении пока нет. В дальнейшем же число банков, которые увеличат ставки, только возрастет, полагает господин Пахаленко. Тренд, добавляет он, скорее всего, продолжится в июне, а дальше будет зависеть от данных об инфляции, движения ставок по вкладам, доходности ОФЗ.
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