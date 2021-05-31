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01:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Переработчики видят риск роста цен из-за запрета одноразового пластика

Законодательный отказ от одноразового пластика, который сейчас прорабатывается в правительстве и осенью может быть рассмотрен Госдумой, ударит по отрасли переработки полимеров и приведет к удорожанию товаров. Так считают игроки рынка, опрошенные «Ъ». По их мнению, государству надо прежде всего создать систему вторичной переработки и наладить выпуск экологичных и экономически обоснованных аналогов. При этом поставщики сырья — базовых полимеров — потеряют из-за запрета не более 10 млрд руб. в год, считают эксперты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство осенью намерено внести в Госдуму проект поправок, касающихся запрета использования отдельных видов неперерабатываемого пластика. Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, речь идет о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой посуде.

Подобная продукция составляет около трети всех бытовых отходов в России.

В Госдуме обещали оперативно рассмотреть законопроект. Как отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, вопрос отказа от неперерабатываемого пластика «надо довести до конца как можно скорее». Но, по ее словам, «главное, чтобы запрет не лег грузом на людей и не привел к скачку цен».

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ЕС уже одобрил отказ от одноразового пластика с 2021 года.

В России по поручению президента Владимира Путина к 2030 году должно сортироваться 100% отходов и не более половины из них отправляться на полигоны (сейчас эта доля составляет 94%, по оценке Минприроды). К этому же сроку 85% упаковки должны стать перерабатываемыми. Это не первая попытка запретить или ограничить использование пластика в РФ: в 2007 году предлагалось отказаться от полимерных пакетов в пользу бумажных, но до сих пор лобби бизнеса оказывалось сильнее.

По оценке игроков рынка полимеров, запрет прежде всего коснется не производителей изначального сырья — полиэтилена и полипропилена — а его переработчиков. В правительстве обещали обеспечить предприятиям, чья продукция попадет под запрет, переходный период и выделить госсубсидии на перепрофилирование. Источники «Ъ» в отрасли относятся к таким обещаниям скептически.

Собеседники «Ъ» среди переработчиков пластика отмечают, что они могут потерять существенную часть своих доходов, а перепрофилировать производства зачастую невозможно или экономически невыгодно.

Также, по их мнению, аналоги, которые могут заменить запрещенные товары, на порядок дороже. Например, цена деревянных ушных палочек в среднем в 10 раз выше, чем пластиковых.
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Нефтехимические компании, которые сами постепенно наращивают переработку пластика, в целом поддерживают идею правительства о запрете.

«То, что крайне сложно извлечь при сортировке, должно изыматься из оборота», — заявлял в марте глава СИБУР Дмитрий Конов.

В компании отметили, что «эта позиция не изменилась».

В другом крупном производителе полимеров «Казаньоргсинтезе» считают, что запрет серьезно отразится не только на заводах—производителях пластика, но и последующих звеньях цепочки поставок.

«В данный момент запрет является наименее эффективной мерой, поскольку не поставлено отработанное производство альтернатив пластикам. Если, например, говорить о пластиковых трубочках, только сейчас в магазинах начали выставлять металлические и бумажные трубочки. Зачастую они импортного производства, и их текущая стоимость (металлических) выше обычных пластиковых, а экологичность вызывает сомнения: негативное воздействие на окружающую среду тех же производств бумаги и металлов, на наш взгляд, очевидно», — пояснили в компании.

Там считают, что система производства и применения альтернатив пластикам должна включать более масштабные механизмы поддержки со стороны государства. Также необходимы стимулы для развития полимерной переработки в продукты длительного жизненного цикла, чтобы минимизировать негативные экономические последствия для производителей пластиков, полагают в «Казаньоргсинтезе».

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Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка оценивает российский рынок полимеров, идущих на потребительские цели, в 180−200 млрд руб. Но, говорит она, доля пластиков, используемых в производстве именно одноразовой посуды и одноразовых пластиковых изделий для гигиены, не столь велика.

При запрете на эти изделия потребление базовых пластиков в потребительском секторе России будет сокращаться не более чем на 5−10 млрд руб. в год, что умеренно негативно отразится на финансовых показателях как крупнейших производителей посуды, так и поставщиков базовых полимеров, считает эксперт.

По ее мнению, с высокой долей вероятности в потребительском секторе такие массовые виды, как полиэтилен и полипропилен, будут вытесняться другими материалами: биоразлагаемыми пластиками, материалами на основе переработанной макулатуры, пищевых отходов.

Ольга Мордюшенко

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