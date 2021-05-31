03:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Говядина переходит границы
Экспорт этого мяса растет более чем на 200%.
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Сокращение потребления говядины внутри страны и рост цен на нее в мире, прежде всего в Китае, привело к взлету экспорта российских производителей. По итогам первого полугодия поставки могут вырасти на 223%, до 21,26 тыс. тонн, что существенно превышает динамику по другим видам мяса. Производители свинины и птицы не могут увеличить объемы поставок
По данным Минсельхоза, с 1 января по 23 мая 2021 года за рубеж отправлено 16,8 тыс. тонн говядины на $55,2 млн, что в 5,6 раза больше в физическом и 4,2 раза в денежном выражении, чем за тот же период 2020 года.
Основным покупателем (60%) выступает Китай, уточняет глава АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что высокие темпы роста экспорта вызваны прежде всего эффектом низкой базы, но российская говядина действительно пользуется спросом и конкурентоспособна по цене, прежде всего в Китае. По его словам, после вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в КНР в 2019—2020 годах свинина в стране подорожала и началась смена предпочтений в сторону говядины.
Коммерческий директор ГК «Заречное» (бренд Primebeef) Константин Полевой говорит, что сейчас импортеры говядины ищут новых поставщиков. КНР, например, приостановила закупки австралийской говядины: если в 2020 году ГК «Заречное» отправляла в страну только пробные партии, то сейчас перешла на регулярные отгрузки. Коммерческий директор АПФ «Наша житница» (марка «Стейковка») Артем Кудимов подчеркивает, что экспорт говядины позволяет получать стабильные валютные поступления.
В АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников «Ъ» не ответили.
Темпы роста экспорта говядины существенно превышают показатели для других видов мяса. По данным НСС, экспорт свинины в первом полугодии может вырасти на 16%, до 102,3 тыс. тонн, а поставки птицы и баранины, напротив, сократятся на 20% и 93%, до 116,6 тыс. и 400 тонн соответственно.
Глава НСС Юрий Ковалев отмечает, что в 2020 году экспорт свинины за счет открытия Вьетнама вырос на 96% и дальше наращивать поставки сложно. РФ наравне с Бразилией уже занимает 25% вьетнамского импорта свинины, а Китай для российских производителей быстро не откроется, даже единичная вспышка АЧС дает повод КНР закрыть поставки из всей страны, поясняет он.
По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, КНР и Вьетнам —
По словам Сергея Юшина, в ряде стран наметилась тенденция сокращения поголовья КРС, прежде всего под давлением экологических активистов и политиков, но спрос на говядину растет. В течение 30 лет потребление этого мяса может увеличиться на 30% и российские производители способны занять эту нишу, считает он. Но, подчеркивает Сергей Юшин, для этого необходимо продолжать стимулировать инвестиции в отрасль.
В Минсельхозе отмечают, что ориентируются на удовлетворение внутренних потребностей, хотя рост производства мяса позволяет наращивать экспорт. Там добавляют, что российским производителям компенсируется часть затрат на сертификацию продукции при поставках за рубеж.
По прогнозам Минсельхоза, по итогам 2021 года экспорт всего мяса превысит $100 млн, в первую очередь за счет увеличения поставок в Китай, Саудовскую Аравию, Узбекистан, а также с началом отгрузок в Марокко.
Алексей Полухин