13:11 (мск), источник: ТАСС
В ПМЭФ планируют принять участие порядка 2 тыс. иностранных участников
Самые большие делегации приедут из США, Катара и Китая.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. иностранных участников планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет
«Количество иностранцев, которые приедут, — порядка двух тысяч. При этом самые крупные делегации — это традиционно Соединенные Штаты, это более 200 человек, Катар — тоже более 200 человек, традиционно большая делегация из Китая», — сказал он.
Белоусов добавил, что в ПМЭФ также примут участие делегации из Германии, Франции, Италии. «Форум вызвал большой интерес. Мне кажется, потому что люди соскучились,
Петербургский международный экономический форум состоится