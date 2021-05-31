Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 маяЗапуск часов на Биг-Бене, закладка Транссибирской магистрали и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
13:11 (мск), источник: ТАСС

В ПМЭФ планируют принять участие порядка 2 тыс. иностранных участников

Самые большие делегации приедут из США, Катара и Китая.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. иностранных участников планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 2—5 июня. Самые большие делегации приедут из США, Катара и Китая, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

«Количество иностранцев, которые приедут, — порядка двух тысяч. При этом самые крупные делегации — это традиционно Соединенные Штаты, это более 200 человек, Катар — тоже более 200 человек, традиционно большая делегация из Китая», — сказал он.

Белоусов добавил, что в ПМЭФ также примут участие делегации из Германии, Франции, Италии. «Форум вызвал большой интерес. Мне кажется, потому что люди соскучились, во-первых. Во-вторых, иностранцы хотят посмотреть, что происходит в России», — отметил первый вице-премьер РФ.

Петербургский международный экономический форум состоится 2—5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в 2021 году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Запланировано проведение более 100 дискуссий.

 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Лисин раскритиковал планы изъять у металлургов 100 млрд рублей
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за угрозы взрыва
Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32
Тест: что вы знаете о железных дорогах?
Раскрыта новая схема мошенников с «приемом на работу»
Как выглядят 12 знаменитых часовых башен (фото)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество Его содержали 78 марок.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Горячие темы на Авто
пока, весна... 21 го, мы на дачу . 250
А что вообще у нас происходит с первичным рынком авто? 176
День пограничника 118
Учимся читать чужие мысли -- 101
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 896
Картинки 801
Забавные картинки 438
новости со всего мира, другие 397
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Новости партнеров
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Мишустин поднял оклады: озвучено, кому и на сколько
Назван способ получения компенсации по советским сберкнижкам
Признала Крым: у России появилась мощная поддержка
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь