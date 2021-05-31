10:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Белоусов: металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей и должны их вернуть
Первый
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По его словам, компании должны вернуть в бюджет около 100 млрд руб. Для этого, по мнению
«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал господин Белоусов РБК.
Он отметил, что эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога, напомнив, что об этом говорил и президент во время послания, но тогда не назывался точный размер сверхдоходов. По словам господина Белоусова, металлурги «конечно, понимают», что нужно возвращать эти доходы. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал он.
На фоне заявлений
В апреле ФАС возбудила дела против «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК)