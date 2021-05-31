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10:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоусов: металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей и должны их вернуть

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что на фоне пандемии в 2020 году российские металлургические компании увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке.

Источник: AFP 2021

По его словам, компании должны вернуть в бюджет около 100 млрд руб. Для этого, по мнению вице-премьера, нужно повысить НДПИ.

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал господин Белоусов РБК.

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Он отметил, что эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога, напомнив, что об этом говорил и президент во время послания, но тогда не назывался точный размер сверхдоходов. По словам господина Белоусова, металлурги «конечно, понимают», что нужно возвращать эти доходы. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал он.

Вице-премьер считает, что такие способы борьбы с высокими внутренними ценами, как экспортная пошлина и демпфер, могут навредить конкуренции металлургов на внешних рынках. По его мнению, лучше не вводить экспортную пошлину, а повысить НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

На фоне заявлений вице-премьера акции металлургических компаний снижаются на 1−6%. Так акции Северстали снизились на Мосбирже на 5,1%, Норникеля — на 2,6%.

В апреле ФАС возбудила дела против «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) из-за монопольно высоких цен на горячекатаный прокат. После этого правительство поручило Минпромторгу, Минфину и Росрезерву проработать предложения по рыночному регулированию цен на металлопродукцию. Опрошенные «Ъ» юристы считают, что ФАС будет сложно доказать вину российских металлургов.

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