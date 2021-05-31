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11:42 (мск), источник: Ведомости

«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске

Компания «Аэрофлот» открыла хаб в международном аэропорту Красноярска, сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: Reuters

Программа регулярных полетов «Аэрофлота» в российские города начнется 1 июня. На начальном этапе расписание прямых рейсов из Красноярска будет включать пять направлений: Благовещенск, Иркутск, Краснодар, Симферополь и Сочи.

Затем маршрутная сеть авиакомпании будет дополняться новыми внутрироссийскими и международными направлениями. Ожидается, что летом хабом воспользуются более 100 тыс. пассажиров «Аэрофлота», рассказали в авиакомпании.

«Аэрофлот» принял решение сделать Красноярск своим вторым международным хабом и выполнять отсюда прямые рейсы за рубеж и в другие российские города помимо Москвы в 2018 г. Сейчас все рейсы «Аэрофлот» выполняет из «Шереметьево». Полеты из Красноярска должны были начаться в конце марта 2020 г., однако с учетом эпидемиологической обстановки «Аэрофлот» перенес открытие хаба.

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