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20:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребенка

Власти Китая объявили, что разрешат семьям иметь до трех детей.

Источник: GETTY IMAGES
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Решение о дальнейшем смягчении политики ограничения рождаемости было одобрено на заседании политбюро Компартии Китая под председательством Си Цзиньпина, сообщает государственное информагентство Синьхуа.

Причиной стало желание затормозить старение населения.

Китай, в прошлом века страдавший от непомерно высокой рождаемости, приводившей к массовой бедности, ныне столкнулся с теми же демографическими проблемами, что и все развитые страны.

«Процесс старения населения в последние годы ускорился. Дальнейшая оптимизация политики в области деторождения и реализация политики, согласно которой одна пара может иметь троих детей, помогут улучшить структуру населения страны, активно реализовать стратегию по реагированию на старение населения и сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов», — говорится в заявлении политбюро.

В 1979 году, через три года после смерти Мао Цзедуна, новые правители ввели жесткое правило «одна семья — один ребенок». Нарушителям грозили огромные штрафы, потеря работы и во многих случаях принудительный аборт.

Имелось лишь одно исключение: в сельской местности семейным парам разрешалось завести второго ребенка, если первый был девочкой.

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В китайской культуре сильно развито стремление иметь не дочерей, а сыновей. Когда китайцам стало доступно определение пола будущего ребенка при помощи УЗИ, родители начали прибегать к аборту, узнав, что ждут девочку. Через 20 лет из-за этого возник гендерный дисбаланс — дефицит невест.

В 2013 году правительство разрешило иметь двоих детей парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок у своих родителей, в 2016-м — всем семьям.

Это привело к временному всплеску рождаемости, но затем наступил новый спад.

«Хотя политика двух детей на первых порах дала положительный эффект, она продержалась недолго», — говорит эксперт журнала Economist Юэ Су.

В начале мая были обнародованы результаты переписи, проводимой в Китае раз в 10 лет. Выяснилось, что в прошлом году в стране родились 12 миллионов младенцев против 18 миллионов в 2016-м.

Это самый низкий показатель с 1960-х годов.

Ожидание, что Пекин по итогам переписи смягчит политику ограничения рождаемости, было широко распространенным.

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