20:17 (мск), источник: BBC News Русская служба
Власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребенка
Власти Китая объявили, что разрешат семьям иметь до трех детей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Решение о дальнейшем смягчении политики ограничения рождаемости было одобрено на заседании политбюро Компартии Китая под председательством Си Цзиньпина, сообщает государственное информагентство Синьхуа.
Причиной стало желание затормозить старение населения.
Китай, в прошлом века страдавший от непомерно высокой рождаемости, приводившей к массовой бедности, ныне столкнулся с теми же демографическими проблемами, что и все развитые страны.
«Процесс старения населения в последние годы ускорился. Дальнейшая оптимизация политики в области деторождения и реализация политики, согласно которой одна пара может иметь троих детей, помогут улучшить структуру населения страны, активно реализовать стратегию по реагированию на старение населения и сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов», — говорится в заявлении политбюро.
Имелось лишь одно исключение: в сельской местности семейным парам разрешалось завести второго ребенка, если первый был девочкой.
В китайской культуре сильно развито стремление иметь не дочерей, а сыновей. Когда китайцам стало доступно определение пола будущего ребенка при помощи УЗИ, родители начали прибегать к аборту, узнав, что ждут девочку. Через 20 лет
В 2013 году правительство разрешило иметь двоих детей парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок у своих родителей, в 2016-м — всем семьям.
Это привело к временному всплеску рождаемости, но затем наступил новый спад.
«Хотя политика двух детей на первых порах дала положительный эффект, она продержалась недолго», — говорит эксперт журнала Economist Юэ Су.
В начале мая были обнародованы результаты переписи, проводимой в Китае раз в 10 лет. Выяснилось, что в прошлом году в стране родились 12 миллионов младенцев против 18 миллионов в 2016-м.
Это самый низкий показатель с 1960-х годов.
Ожидание, что Пекин по итогам переписи смягчит политику ограничения рождаемости, было широко распространенным.