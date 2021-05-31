Лисин назвал критику металлургов Белоусовым «синдромом Госплана»

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президент ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин ответил на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в интервью РБК предложил металлургам вернуть в бюджет сверхприбыли за время пандемии в размере 100 млрд руб. Это предложение бизнесмен (его заявление передал РБК представитель Лисина) объяснил «синдромом Госплана».
В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз.
«Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций — физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды… И при этом не замечать, что планирование и расчеты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Здесь уместно старое выражение: «Не чини то, что работает», — заявил Лисин.
Бизнесмен добавил, что металлургическая отрасль уже «предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов» и готова их обеспечить. «Отработаем один день бесплатно, это 200 тыс. тонн продукции», — пояснил он. Однако пока такого перечня, по словам Лисина, металлурги не получили.
Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что металлургические компании получали сверхдоходы в том числе за счет повышения цен в период пандемии, и теперь им нужно будет вернуть эти деньги в бюджет в виде налогов. «Металлурги нас — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал первый вице-премьер.
Светлана Бурмистрова, Георгий Тадтаев