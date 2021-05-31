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15:24 (мск), источник: Forbes

13 главных вечеринок Петербургского экономического форума — 2021

Как в этом году проведут свои вечера участники ПМЭФ.

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Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 2—5 июня. Пандемия коронавируса не позволила провести главное деловое мероприятие страны в прошлом году и внесла коррективы в этом. Чтобы попасть на площадку форума в поселке Шушары, его участникам придется сдать ПЦР-тесты — в противном случае бейджи попросту не будут работать. Еще одна неприятная новость — стоимость участия выросла более чем в два раза. Например, в 2019 году пакет «Стандарт» стоил 350 000 рублей, а «Премиум» — 410 000 рублей. В этом году стандартный пакет обошелся участникам в 840 000 рублей, а тем, что хочет попасть на пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, — в 960 000 рублей. Не стоит рассчитывать и на большое количество иностранных гостей, ключевые спикеры будут выступать по онлайн-связи, а самая представительная делегация прибудет из Катара.

Все это делает особенно актуальной неформальную часть ПМЭФ.

Представители двух крупных федеральных компаний рассказали Forbes, что их руководство отказалось от участия в официальной части форума, но подумывает все равно приехать в Санкт-Петербург — чтобы попасть на пару-тройку вечеринок.

Миллиардер Михаил Прохоров в этом году не будет проводить традиционную вечеринку, без которой многим сложно представить ПМЭФ. Среди тех, кто отменил мероприятия, — ВТБ, Газпромбанк, РФПИ, «Норникель» и «Роснефть». Впрочем, на форуме все равно найдется, где провести вечер и пообщаться с бокалом вина или чего покрепче. Forbes отобрал самые важные мероприятия форума.

Материал подготовлен при участии основателя юридической компании «Алиби» Виталия Корзуна.

Агентство «Москва»
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Коктейль Baring Vostok и показ спектакля «Лес» МХАТ им. М. Горького

Когда: 2 июня, 19:00

Где: «Балтийский дом» — Александровский парк, 4

Вечерний ПМЭФ открывает один из главных театров страны. МХАТ им. М. Горького привезет в Санкт-Петербург спектакль Виктора Крамера «Лес» по пьесе Александра Островского.

«Бывает ли горький, но гомерический смех? У режиссера-постановщика спектакля „Лес“ Виктора Крамера в спектаклях бывает все, потому что это режиссер крупной формы, широкого масштаба, в том числе масштаба раскопок — Крамер мастер докапываться до самых глубоких смыслов драматического произведения. Так „Лес“ не ставил никто и никогда», — говорится в анонсе.

Мероприятие проходит при поддержке группы фондов Baring Vostok, с руководством которых можно будет пообщаться во время приветственного коктейля.

Агентство «Москва»
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Прием Оргкомитета ПМЭФ и презентация нового проекта Сергея Шнурова

Когда: 2 июня, 19:00

Где: ресторан Royal Beach — Крестовский остров, Южная дорога, 14

Организатор ПМЭФ «Росконгресс» в первый день форума устраивает традиционный торжественный прием. В музыкальной программе — певица Zivert и пианист Кирилл Рихтер с коллективом Richter Trio.

Специальное событие вечера — шоумен и с недавних пор журналист Сергей Шнуров представит свой новый проект «ЗОЯ». Что это будет, до конца не ясно — под новым брендом будет выпускаться широкий спектр товаров: от косметики до игровых автоматов. Те, кому ближе музыка Шнура, смогут насладиться ею в ресторане Il Lago dei Cegni 4 июня, где группировка «Ленинград» отыграет концерт на приеме Олега Дерипаски.

РИА "Новости"
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Прием ИД «Коммерсантъ» в стиле русского рока

Когда: 2 июня, 20:00

Где: Ресторан «Цинь» — 16-я линия Васильевского острова, 83

Издательский дом «Коммерсантъ» в этом году увлечен русским роком. Гостям приема покажут фильм «Рок за гранью» режиссера Сергея Дебижева. Фильм посвящен музыкантам Виктору Цою, Борису Гребенщикову и Сергею Курехину. А во второй части приема выступит группа «Кино». Участники составов разных лет во главе с гитаристом Юрием Каспаряном соберутся на одной сцене, а Виктора Цоя заменит его голос, оцифрованный с оригинальных записей.

РИА "Новости"
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Концерт Дианы Арбениной

Когда: 3 июня, 20:00

Где: Дворцовая площадь

Диана Арбенина в рамках ПМЭФ-2021 выступит дважды. 2 июня ее можно будет послушать в рамках фестиваля Roof Fest. А на второй день форума лидер группы «Ночные снайперы» отыграет вместе с оркестром «Таврический» концерт-посвящение медикам и волонтерам на Дворцовой площади.

РИА "Новости"
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Квартирник Google

Когда: 3 июня, 19:30

Где: дом Мурузи — Литейный проспект, 24

Прежде Google вечеринки на ПМЭФ не устраивала. Дебют компании пройдет в формате душевного квартирника в музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Название музея отражает его камерные размеры — на мероприятие сможет попасть ограниченное количество гостей. В программе вечера также выступление певицы Манижи, Бориса Гребенщикова и стендап-комика Вани Усовича.

РИА "Новости"
6/13

Прием Forbes

Когда: 3 июня, 19:00

Где: Универмаг ДЛТ (TSUM St.Petersburg) — Большая Конюшенная улица, 21-23

В этом году Forbes в третий раз представил рейтинг самых перспективных молодых россиян «30 до 30». На мероприятие, посвященное рейтингу, приглашены как его герои, так и представители бизнес-элиты. Специальные гости: победители этого года Cream Soda, а также музыканты Niletto и Дора.

РИА "Новости"
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SberNight 2021

Когда: 3 июня, 20:00

Где: Дом Беггровых — Невский проспект, 62

4 июня на форуме начнется с традиционного делового завтрака Сбербанка, а накануне вечером участники ПМЭФ смогут попасть на вечерний прием «Cбера». Крупнейший банк России планирует устроить смотрины своей эволюции в рамках масштабного иммерсивного шоу. Организаторы обещают на один вечер превратить старинный особняк XVIII века в уникальную площадку, на которой развернется масштабный и органичный симбиоз искусства и продуктов экосистемы «Сбера».

РИА "Новости"
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Прием «Яндекса»

Когда: 3 июня, 20:00

Где: Петропавловская крепость — Заячий остров

Прием «Яндекса» (дебютный для IT-корпорации на ПМЭФ) называется The Circus. Организаторы обещают порадовать гостей «цирковой феерией под куполом». На приеме выступят диджеи Денис Симачев и Марк Щедрин.

РИА "Новости"
9/13

Квартирник «Открытия»

Когда: 3 июня, 20:30

Где: Гороховая улица, 49

Банк «Открытие» традиционно проводит на ПМЭФ один из самых уютных квартирников во дворе дома на Гороховой улице. В 2019 году на мероприятии выступала группа «Би-2», в этом будет группа «Мумий Тролль». В техзадании на выступление якобы лаконично указано «петь только свои хиты 2000-х» и «порвать в конце тельняшку».

Depositphotos
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Квартирник РЖД

Когда: 3 июня, 20:30

Где: Музей РЖД — Библиотечный переулок, 4

В этом году на форуме будет много русского рока. Пока «Мумий Тролль» будет рвать тельняшки на квартирнике «Открытия», в музее РЖД состоится «Музейник для своих». Ведущим будет актер Юрий Стоянов, среди выступающих — Евгений Маргулис, Максим Леонидов, «Чиж» и «СерьГа».

РИА "Новости"
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Ужин Валерия Гергиева «Звезды белых ночей»

Когда: 4 июня, 20:00

Где: Царское Село

XXIX Международный фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет с 27 мая по 18 июля на всех площадках Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Как и в прошлые годы, в рамках ПМЭФ художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев проведет ужин в Царском Селе. Среди гостей в предыдущие годы можно было встретить бывшего министра культуры Владимира Мединского, вице-премьера правительства Ольгу Голодец, Олега Дерипаску и Михаила Гуцериева. И, конечно, на ужин съезжаются все поклонники Мариинки.

Depositphotos
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Прием Олега Дерипаски

Когда: 4 июня, 21:00

Где: Крестовский остров, Крестовский проспект, 21

Миллиардер Олег Дерипаска уже несколько лет не радовал гостей ПМЭФ вечеринками. Было не до того — в апреле 2018 года Минфин США наложил санкции на бизнесмена и его компании. С тех пор предпринимателю удалось вывести из-под ограничений свой главный актив — группу En+. В этом году на форуме Дерипаска заявлен как участник сессий 3 и 4 июня. В последний день форума он организует прием, на котором выступят группы «Жуки» и «Ленинград».

Depositphotos
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Вечеринка EM и Ozon

Когда: 4 июня, 14:00

Где: отель «Кемпински Мойка 22» — Набережная Мойки, 22

Международное PR- и IR-агентство EM славится безбашенными вечеринками. В последний день форума агентство вместе с компанией Ozon проводит вечеринку для самых стойких с характерным названием Survivors Party. Ничего необычного не ожидается — только хорошее шампанское и приятные люди. Но это все равно повод взять билеты на субботний «Сапсан» попозже.

Справка
Ответы на главные вопросы о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)Со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум. Что это такое, зачем он нужен и какие важные решения принимаются на этом мероприятии - читайте в нашем материале.

Дмитрий Яковенко

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