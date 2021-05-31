В Кремле прокомментировали слова Белоусова о возврате 100 млрд рублей в бюджет

18:05 (мск), источник: Ведомости
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По словам Белоусова, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.
На вопрос, как бы в Кремле прокомментировали слова вице-премьера о металлургах, Песков сказал: «Да, президент знает. Действительно цены были очень высокие. Действительно образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого
«Здесь вряд ли нужно искать виновных. Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает
В августе 2018 г. Белоусов, занимавший пост помощника президента, в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили