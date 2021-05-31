15:06 (мск), источник: ТАСС
Песков считает ПМЭФ форумом для бизнеса, но не может объяснить рост цены за участие в нем
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/.
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«Нет, я, к сожалению, не могу объяснить», — ответил в понедельник представитель Кремля на вопрос журналистов, почему участие в ПМЭФ подорожало. Он посоветовал обратиться за разъяснениями в Фонд Росконгресс, к организаторам форума, добавив, что «они открыты для контактов с представителями СМИ и наверняка могут объяснить составляющие цены».
Комментируя мнения о том, что Петербургский международный экономический форум превратился в мероприятие для чиновников и крупного бизнеса, Песков заметил, что «быть мероприятием для чиновников ПМЭФ абсолютно не должен». «Все-таки это экономический форум, в первую очередь это должно быть мероприятие для бизнеса», — указал представитель Кремля. «Насколько нам известно, бизнес самым активным образом участвует [в этом форуме], а то, что
Петербургский международный экономический форум в этом году состоится