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15:06 (мск), источник: ТАСС

Песков считает ПМЭФ форумом для бизнеса, но не может объяснить рост цены за участие в нем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, почему выросла цена за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но считает, что предприниматели должны сами решать, могут ли они позволит себе такие расходы.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, я, к сожалению, не могу объяснить», — ответил в понедельник представитель Кремля на вопрос журналистов, почему участие в ПМЭФ подорожало. Он посоветовал обратиться за разъяснениями в Фонд Росконгресс, к организаторам форума, добавив, что «они открыты для контактов с представителями СМИ и наверняка могут объяснить составляющие цены».

Комментируя мнения о том, что Петербургский международный экономический форум превратился в мероприятие для чиновников и крупного бизнеса, Песков заметил, что «быть мероприятием для чиновников ПМЭФ абсолютно не должен». «Все-таки это экономический форум, в первую очередь это должно быть мероприятие для бизнеса», — указал представитель Кремля. «Насколько нам известно, бизнес самым активным образом участвует [в этом форуме], а то, что кто-то считает условия для себя неподъемными, кто-то, наоборот, приемлемыми, это уже дело самого бизнеса», — полагает Песков.

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2—5 июня, мероприятие пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Запланировано проведение более ста дискуссий.

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