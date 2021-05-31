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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Россияне получили 3 триллиона рублей маткапитала

Это очень большие деньги для России, отметил Дмитрий Медведев.

Источник: AP 2021

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что за время действия программы материнского капитала было выдано 12 миллионов сертификатов. На эти цели было потрачено около трех триллионов рублей. Об этом он рассказал на форуме «Большой семейный совет».

— За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги, — сказал Медведев.

Ранее депутаты Госдумы предложили выплачивать маткапитал на третьего ребенка и последующих детей в регионах страны с низкой рождаемостью, если семья не воспользовалась такой мерой поддержки до этого. Материнский капитал также предложили распространить на мужчин — единственных усыновителей третьего, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся этим правом.

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