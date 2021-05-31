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20:41 (мск), источник: Секрет Фирмы

На ПМЭФ-2021 обсудят цифровой суверенитет и кибербезопасность

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) в рамках трека «Технологии, расширяющие горизонты» состоится сессия, посвящённая вопросам цифрового суверенитета и кибербезопасности. Проблемы кибербезопасности, сопутствующие цифровой трансформации, выход политического противостояния в цифровое пространство и уровень готовности России к новым реалиям станут ключевыми темами дискуссии.

Источник: Reuters

В экспертной дискуссии поучаствуют глава Минцифры Максут Шадаев, начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов, президент «Вымпелкома» Рашид Исмаилов, гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, гендиректор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Дмитрий Крюков, зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов, замглавы РЖД Евгений Чаркин. Модерировать сессию будет руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский, сообщил организатор форума «Росконгресс».

Вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов отметил, что политическое противостояние уже давно вышло в цифровое пространство, а кибератаки стали одним из инструментов влияния.

«За прошлый год мы зафиксировали более 200 попыток воздействия со стороны высокопрофессиональных кибергруппировок на критически значимые организации России и даже целые отрасли. Поэтому конкурентоспособность страны в области защиты от киберугроз сегодня приобретает стратегическое значение», — сказал он.

Спикеры сессии «Цифровой суверенитет и кибербезопасность» расскажут, с какими угрозами приходится сталкиваться бизнесу и государству при цифровой трансформации, как меняется формула политэкономии в цифровом мире и влияют ли риски информационной безопасности на экономическую стабильность.

ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 2 по 5 июня на территории выставочного центра «Экспофорум» в Петербурге. Мероприятие ежегодно проводится с 1997 года, его организатором выступает фонд «Росконгресс». В допандемийное время количество участников форума каждый год превышало 10 000 человек из 120 стран мира. В 2021 году в связи с пандемией число участников ПМЭФ решили сократить вдвое, большинство из них прибудут из России.

Алексей Терёшин

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