Американские власти создали новую угрозу для биткоина

Он рассчитывает, что власти страны предпримут совместные усилия для создания «регуляционного периметра» в этом вопросе. При этом пока не ясно, кто именно возьмет на себя роль надзорного органа.
В США регулированием криптовалют занимается сразу несколько ведомств, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и министерство финансов.
FT отмечает, что межведомственную встречу по вопросу криптовалют ранее провели чиновники Управления контролера денежного обращения, подчиненного Хсу, а также Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Обсуждали этот вопрос и представители SEC и CFTC.
Заявление Хсу последовало на фоне продолжающегося падения цены биткоина, связанного в том числе с усилиями китайских властей по регуляции сектора. 27 мая скептицизм по поводу биткоина выразил также глава Центрального банка Японии Харухико Курода, после чего криптовалюта опускалась в цене до самого низкого уровня за неделю. 23 мая криптовалюта теряла в цене почти половину по сравнению с годовым максимумом. Самая высокая цена отмечалась 14 апреля: биткоин стоил более 64 тысяч долларов.