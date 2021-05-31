Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом
Фоторепортажи
17100-летие Андрея Сахарова
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
22:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Организаторы ПМЭФ предложили основательнице «Андерсон» бесплатное участие в форуме

Основательнице сети кафе «Андерсон», омбудсмену в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой предложили оплатить участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из-за того, что она подала заявку как предприниматель. Как сообщил организующий ПМЭФ фонд «Росконгресс», Татулова сможет участвовать в форуме бесплатно в качестве общественного деятеля. Накануне Анастасия Татулова сообщала, что организаторы ПМЭФ предложили ей заплатить 960 тыс. руб. за то, чтобы выступить на форуме.

Источник: РИА "Новости"

«Заявка на участие Анастасии Татуловой была подана как представителя бизнеса, совладельца сети семейных кафе “Андерсон”. Именно поэтому ей как бизнесмену было предложено оплатить свое участие… Однако как общественный деятель и омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса она имеет право на бесплатное участие», — передает «РИА Новости» сообщение представителя «Росконгресса».

Читайте также
13 главных вечеринок Петербургского экономического форума — 2021

Организаторы ПМЭФ уточнили, что право бесплатного участия в форуме дается общественным деятелям, представителям государственных структур и официальным лицам «в рамках установленных квот». Анастасия Татулова с 2020 года является общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса.

Ранее Татулова была указана на сайте ПМЭФ в качестве спикера на сессии «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?», сейчас ее фамилии нет на сайте.

Предпринимательница сообщала, что ей предлагали оплатить регистрационный сбор в размере стоимости премиум-билета. Согласно опубликованным Анастасией Татуловой письмам, представитель ПМЭФ сообщал ее помощнику, что участие в деловой программе «не освобождает и не дает каких-либо особых условий оплаты».

В этом году ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум». Президент России Владимир Путин в ходе форума поговорит с журналистами, бизнесменами и инвесторами. Как сообщал «Ъ», отельеры отмечают, что бронирование в дни проведения форума снизилось на 20% по сравнению с 2018 годом, при этом класс востребованных номеров повысился.

Справка
Ответы на главные вопросы о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)Со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум. Что это такое, зачем он нужен и какие важные решения принимаются на этом мероприятии - читайте в нашем материале.
 Известный режисcер рассказал о современной опричнине
Почему Путин скрывает личную жизнь
Сборная России обыграла Швецию в матче чемпионата мира
Самоуправляемый дрон впервые убил человека
Названы лидеры предварительного голосования в «Единой России»
СМИ: Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией
Медведев выступил за введение бесплатного проезда для школьников
Американские власти создали новую угрозу для биткоина
Как выглядят 12 знаменитых часовых башен (фото)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество Его содержали 78 марок.
Hi-Tech
Как увидеть сделанное в ваш день рождения фото «Хаббла» Уникальный кадр в особый для вас день
Кино
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе 58-летний Джо Лара вместе с женой летел во Флориду
Новости партнеров
Стала известна фраза, услышав которую, Кравчук перестал оскорблять Россию
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Мишустин поднял оклады: озвучено, кому и на сколько
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 896
Картинки 801
Забавные картинки 438
Несовершеннолетний подросток и секс 405
Леди
В гостях у 51-летней Наоми Кэмпбелл: вилла с тремя стенами Заглядываем на виллу легенды в Кении
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь