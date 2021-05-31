Организаторы ПМЭФ предложили основательнице «Андерсон» бесплатное участие в форуме

«Заявка на участие Анастасии Татуловой была подана как представителя бизнеса, совладельца сети семейных кафе “Андерсон”. Именно поэтому ей как бизнесмену было предложено оплатить свое участие… Однако как общественный деятель и омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса она имеет право на бесплатное участие», — передает «РИА Новости» сообщение представителя «Росконгресса».
Организаторы ПМЭФ уточнили, что право бесплатного участия в форуме дается общественным деятелям, представителям государственных структур и официальным лицам «в рамках установленных квот». Анастасия Татулова с 2020 года является общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса.
Ранее Татулова была указана на сайте ПМЭФ в качестве спикера на сессии «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?», сейчас ее фамилии нет на сайте.
Предпринимательница сообщала, что ей предлагали оплатить регистрационный сбор в размере стоимости премиум-билета. Согласно опубликованным Анастасией Татуловой письмам, представитель ПМЭФ сообщал ее помощнику, что участие в деловой программе «не освобождает и не дает каких-либо особых условий оплаты».
В этом году ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум». Президент России Владимир Путин в ходе форума поговорит с журналистами, бизнесменами и инвесторами. Как сообщал «Ъ», отельеры отмечают, что бронирование в дни проведения форума снизилось на 20% по сравнению с 2018 годом, при этом класс востребованных номеров повысился.