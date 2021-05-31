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19:38 (мск), источник: Ведомости

Минсельхоз объявил об увеличении квоты на ввоз помидоров из Турции

Минсельхоз России увеличивает квоту на ввоз помидоров из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. т., следует из приказа на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что документ вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

Источник: Reuters

«Утвердить разрешенный объем ввоза в РФ товаров томаты свежие или охлажденные, — 300 тыс. т», — говорится в документе.

Ведомство выступило с предложением увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в апреле. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что изменения вносятся «во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой республики ‎на территорию Российской Федерации».

Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на сирийско-турецкой границе. Сначала импорт турецких томатов и других некоторых овощей и фруктов был запрещён полностью. С осени 2016 г. ограничения начали последовательно снимать, при этом запрет на поставки томатов сохранялся до ноября 2017 г. Тогда Россия разрешила поставки не более 50 тыс. тонн, затем квота несколько раз увеличивалась.

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