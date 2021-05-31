19:38 (мск), источник: Ведомости
Минсельхоз объявил об увеличении квоты на ввоз помидоров из Турции
Минсельхоз России увеличивает квоту на ввоз помидоров из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. т., следует из приказа на официальном
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«Утвердить разрешенный объем ввоза в РФ товаров томаты свежие или охлажденные, — 300 тыс. т», — говорится в документе.
Ведомство выступило с предложением увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в апреле. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что изменения вносятся «во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой республики на территорию Российской Федерации».
Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на