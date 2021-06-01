02:01 (мск), источник: Известия
Области применения: 12 регионов попросили продлить программу льготной ипотеки
Кредиты под 6,5% позволили улучшить жилищные условия тысячам семей, но цены на новостройки взлетели.
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Представители 12 российских регионов направили в Минстрой и Совет Федерации предложения о продлении программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом «Известиям» рассказали в правительствах Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.
Ранее ЦБ допускал сохранение пониженной ставки в отдельных регионах, где мера не привела к взрывному росту цен на жилье. Первичный рынок в прошлом году подорожал на 23%, но увеличение стоимости квадратных метров в указанных регионах отставало от средней по стране, оценили эксперты.
Программа льготной ипотеки под 6,5%, которая была запущена в апреле 2020 года, позволила нарастить темпы выдачи жилищных займов и постройки жилья в российских регионах. Например, в Чувашии объем кредитных средств, направленных на долевое строительство, в прошлом году возрос на 54% по сравнению с 2019-м, сообщил «Известиям» представитель главы республики.
В Амурской области уточнили, что благодаря сниженной ставке свои жилищные условия улучшили 770 жителей региона, получив в кредит более 2,3 млрд рублей. В Кузбассе предложением за всё время действия программы воспользовались более 4 тыс. семей, а общий объем займов превысил 9 млрд рублей.
Поскольку программа оказывает поддержку как строительной отрасли, так и жителям регионов, желающим улучшить жилищные условия, представители Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Самарской, Тюменской, Владимирской, Архангельской и Ленинградской областей направили предложения о продлении льготной ипотеки в Минстрой России. В Вологодской области сообщили, что с аналогичной инициативой обратились в Совет Федерации.
Информацию о целесообразности продления программы до правительства России довело руководство Ивановской области, такая же работа проводится в Республике Марий Эл, однако в этих регионах не уточнили, направлялись ли официальные запросы в федеральные органы власти.
О положительном влиянии программы и востребованности ее продления в регионе «Известиям» также заявили в правительствах Красноярской, Челябинской, Оренбургской, Курской, Тамбовской, Костромской, Тульской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Орловской и Самарской областей, Пермского края и
В Минстрое и правительстве не ответили на вопросы «Известий» о том, планируется ли продлить программу льготной ипотеки и будут ли учтены предложения регионов.
В Совете Федерации подтвердили «Известиям», что получили обращение от губернатора Вологодской области. Благодаря льготной ипотеке за 2020 год в регионе построено и введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м жилья, подчеркнула сенатор Елена Авдеева. Она добавила, что подготовила обращение о продлении программы в регионе в Минстрой.
Льготная ипотека как антикризисная мера должна быть свернута, поскольку она уже дает негативные эффекты в виде роста цен на первичном рынке и делает в итоге жилье менее доступным, заявляла в интервью «Известиям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в марте 2021 года. Она тогда уточнила, что продлить программу можно в 24 субъектах. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области. «Известия» направили запрос в ЦБ.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия», в апреле банки выдали 175 тыс. ипотечных кредитов, что на 3% больше, чем в марте. Наибольший рост в апреле, по сравнению с мартом, зафиксирован в Краснодарском крае, Югре и Воронежской области (по 9%), Московской и Ленинградской (8%). Сокращение выдач отмечено в Чувашии (-1%), Приморском и Алтайском краях (по -2%), Татарстане (-3%), Оренбургской области (-5%).
Рекордные объемы выдач льготной ипотеки в апреле 2021 года зафиксировали в Газпромбанке, «Санкт-Петербурге» и Совкомбанке, сообщили «Известиям» в кредитных организациях. По словам управляющего директора Совкомбанка Артема Языкова, наибольшая доля (40%) выданных кредитов в рамках госпрограммы приходится на жителей Коми, Краснодарского края, Волгоградской и Орловской областей, а также Чувашии.
Целесообразно сохранить действие программы в тех субъектах РФ, где темпы прироста объема запуска новых проектов опережают рост ввода жилья в эксплуатацию, считают в Совкомбанке. В Росбанке отметили, что логичным шагом стал бы переход в формат долгосрочной программы с фокусом на адресные целевые группы заемщиков.
В целом по России средняя цена 1 кв. м на первичном рынке жилья за 2020 год возросла на 23,3% — до 79 тыс. рублей, оценила для «Известий» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она добавила, что это потянуло за собой и рост цен на вторичку, которая за прошлый год стала дороже на 14%.
В 2020-м в зависимости от региона цены на жилье выросли на 10−40%, оценил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, в
Эксперт отметил, что населенные пункты из тех регионов, которые предложили продлить программу господдержки, не фигурируют в списке наиболее подорожавших городов.
— Пролонгация госпрограммы требуется в регионах, где относительно небольшое предложение новостроек и есть необходимость в обновлении облика городов. Под эти условия отлично подходят субъекты, которые сейчас числятся в списке. Вероятно, что ими заинтересуются федеральные застройщики, что повысит конкуренцию и качество возводимых там объектов, — считает Алексей Кричевский.
Тогда строительным компаниям придется бороться за покупателей и в вопросе ценообразования, что может несколько снизить или заморозить цены на недвижимость в этих регионах.