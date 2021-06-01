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00:39 (мск), источник: Известия

С долгом жить: число неплательщиков за ЖКУ за год выросло на 20%

Новый порядок взыскания коммунальных долгов открыл дорогу на рынок недобросовестным УК, считают эксперты.

Источник: РИА "Новости"

За первый квартал этого года с долгами по коммунальным счетам не рассчитались 3,2 млн граждан. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда в должниках по ЖКУ числились 2,6 млн граждан. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Рост долгов эксперты связывают не только с падением доходов россиян. Людей расслабило действовавшее в период пандемии постановление правительства, которое запрещало поставщикам отключать услуги, начислять штрафы и пени, уверены они. А новый порядок судебного производства позволил недобросовестным коммунальщикам списывать с граждан даже несуществующие долги, что в итоге и отразилось на статистике.

Время платить

Число должников по ЖКУ выросло на 20%. За первый квартал 2021 года за коммунальные услуги не заплатили 3,2 млн граждан. В прошлом году за тот же период в неплательщиках по счетам за ЖКУ числились 2,6 млн человек, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

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В числе причин, повлиявших на объем коммунальных долгов в стране, эксперты называют обратный психологический эффект от мер правительственной поддержки. Не исключено, что людей расслабило действовавшее в период пандемии, с апреля по декабрь 2020 года, 424-е постановление правительства РФ, которое запрещало поставщикам отключать должников от коммунальных услуг, начислять штрафы и пени за просроченную задолженность, рассказала «Известиям» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева.

Многие этим положением воспользовались и просто перестали платить за ЖКУ, полагает эксперт. Упавшие доходы заставили поставщиков услуг активизировать работу по взысканию задолженности, в том числе и через суд, объяснила Светлана Разворотнева.

Люди, которые временное послабление восприняли как полное прощение всех долгов, были немало удивлены, когда не только накопленные долги, но и все пени и штрафы по ним были в полном объеме включены в их личные счета в начале этого года, описала ситуацию эксперт.

Запрет коммунальщикам взыскивать долги и штрафы с должников мог сбить с толку неинформированных граждан, но виноваты в этом в первую очередь чиновники, потому что не сумели разъяснить смысл положения, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Хотя среди тех, кто «не понял», наверняка есть и те, кто не захотел понять, предположила депутат.

— В любом случае в период самоизоляции другого выхода у правительства не было, скопление людей в очередях при подаче документов могло привести к вспышке и без того быстро распространяющегося заболевания, — объяснила председатель думской комиссии.

Несмотря на то, что постановление было рассчитано на поддержку людей с низкими доходами, воспользовались этой мерой зачастую вовсе не они, пояснила Светлана Разворотнева.

— Те же бабушки, ради которых постановление принималось, так как им трудно разобраться в онлайн-платежах, платили за ЖКУ исправно, — подчеркнула эксперт. — Несмотря на локдаун, они все равно стояли у отделений «Сбербанка» и «Почты России» с 1 по 10 число каждого месяца.

По ее словам, бедные люди понимают, что наличие долга снимает субсидию, поэтому платят.

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Суд без дела

Период пандемии понизил платежную дисциплину людей, этим же периодом воспользовались недобросовестные управляющие компании, которые вместе с реально накопленными долгами принялись заваливать жильцов платежками с долгами вымышленными, объяснила Светлана Разворотнева.

— Людям стали предъявлять долги за 2006-й, 2007-й, 2008-й годы. Под удар попали даже те, кто исправно платит по счетам и хранит платежки по 10 лет. Люди в недоумении приходят к нам и говорят: помогите, у нас никаких долгов нет. У меня по Москве огромное количество таких обращений, и никто не может ответить, откуда эти долги, ни УК, ни МФЦ, — рассказала эксперт.

Речь идет не просто о долгах, которые внесены в платежки, а о тех, по которым уже приняты судебные решения, акцентировала внимание общественник.

По действующему законодательству долги до 500 тыс. рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика, рассказал «Известиям» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

— Вы можете даже не знать, что на вас подали в суд, особенно если редко заходите на сайт мирового суда по вашему месту прописки и не следите за своей личной историей там. Даже в ваше отсутствие суд имеет право выписать судебный приказ. Он сразу обретает силу исполнительного производства и попадает к приставам, а те списывают с вашей карты деньги. И в таком порядке взыскиваются не только маленькие долги по 5−10 тыс. руб., но и крупные суммы до 500 тыс., — пояснил он «Известиям».

Фальшивые долги

Еще два года назад только 8% долгов за капремонт были взысканы через суд, в текущем году этот процент вырос как минимум вдвое, сказала Светлана Разворотнева.

Порог взыскания опустился до рекордно низких отметок — жилищные компании подают на своих жильцов в суд, даже если их долг не превышает четырех тысяч рублей, подтвердил Константин Крохин.

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Одна из самых крупных управляющих компаний Москвы, ГБУ «Жилищник», в управлении которого, по оценкам Константина Крохина, находится порядка 60% московского рынка жилья, уже не ждет расплаты по счетам по полгода, а идет в суд через один-два месяца просрочки. При этом, когда деньги уже списаны с карты по исполнительному производству, вернуть их практически невозможно — они уже ушли в бюджет. А что делать, если произошла ошибка, задается вопросом эксперт.

— Я и сам это проходил — поставщик услуг приписал мне долг, которого у меня не было, деньги списали с карты по решению суда. Я два года с ними судился, в итоге суд мне отказал. Если я, юрист по образованию, ничего не смог сделать в такой ситуации, что же говорить об остальных? — привел пример Константин Крохин.

Человеку, на которого повесили долг, бывает легче заплатить условные восемь-десять тысяч, чем ввязываться в судебную волокиту с нервотрепкой и оплатой услуг адвоката, отметил он. Это хорошо поняли участники бизнеса. Некоторые из них специально входят на рынок, чтобы воспользоваться возможностью приказного производства и выставлять людям фальшивые счета, уверен Константин Крохин.

Меньше волокиты

Галина Хованская уверена: россияне в большинстве своем не платят по коммунальным счетам из-за падения доходов, потери работы и кормильцев в семье в период пандемии. При этом действующее законодательство позволяет получать субсидию даже при наличии долга по ЖКУ, напомнила народный избранник. Для этого между должником и поставщиком коммунальной услуги должен быть заключен договор реструктуризации.

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Но многие граждане об этой мере не знают и не пользуются ею, отметила депутат. Особенно плохо об этой системе адресной помощи осведомлены те, кто раньше никогда не ходил в должниках, но теперь в силу обстоятельств попал в эту категорию, уточнила она.

— Если у вас рухнул бизнес и вам нечем платить, оформляйте субсидию. Иначе вы сами себя накажете, еще и пени платить придется, — призвала депутат.

В прошлом году из-за пандемии правительство приняло решение об автоматическом продлении субсидий, однако с апреля эта мера действовать перестала. И обновлять документы люди не спешат. Это происходит из-за большого количества бумаг, которые нужно собрать, считает Светлана Разворотнева.

— Из 12 млн. бедных граждан субсидию получают лишь порядка 5,5 млн. В итоге часть целевых денег ежегодно возвращается в бюджет, — посетовала Светлана Разворотнева.

Субсидии нужна реформа: получать ее должны все должники, независимо от договора о реструктуризации. Это отменит двойной барьер вокруг должника и поможет поскорее рассчитаться с долгом. Саму субсидию нужно начислять по одному документу, все остальные бумаги чиновники должны собирать сами в рамках межведомственного взаимодействия, резюмировала эксперт.

Справка «Известий»

Коммунальные должники — лишь вторые в рейтинге неплательщиков в России. На первом месте в нем автолюбители: на 1 апреля с ГИБДД не рассчитались 13,6 млн владельцев авто, сообщили «Известиям» в ФССП. В аналогичном периоде прошлого года их было 14,7 млн. На третьем месте — алиментщики, за первый квартал задолжали выплаты 788 тыс. человек, из них 526 тыс. стали невыездными.

В прошлом году в аналогичном периоде со своими бывшими семьями не рассчитались 809 тыс. россиян, из них 522 тыс. были невыездными. Рейтинг замыкают долги по заработной плате — на 1 апреля со своими подчиненными не расплатились 61 тыс. физлиц, что на 20% меньше, чем в прошлом году — тогда их было 76,7 тыс. человек.

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