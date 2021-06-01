00:39 (мск), источник: Известия
С долгом жить: число неплательщиков за ЖКУ за год выросло на 20%
Новый порядок взыскания коммунальных долгов открыл дорогу на рынок недобросовестным УК, считают эксперты.
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За первый квартал этого года с долгами по коммунальным счетам не рассчитались 3,2 млн граждан. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда в должниках по ЖКУ числились 2,6 млн граждан. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
Рост долгов эксперты связывают не только с падением доходов россиян. Людей расслабило действовавшее в период пандемии постановление правительства, которое запрещало поставщикам отключать услуги, начислять штрафы и пени, уверены они. А новый порядок судебного производства позволил недобросовестным коммунальщикам списывать с граждан даже несуществующие долги, что в итоге и отразилось на статистике.
Число должников по ЖКУ выросло на 20%. За первый квартал 2021 года за коммунальные услуги не заплатили 3,2 млн граждан. В прошлом году за тот же период в неплательщиках по счетам за ЖКУ числились 2,6 млн человек, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
В числе причин, повлиявших на объем коммунальных долгов в стране, эксперты называют обратный психологический эффект от мер правительственной поддержки. Не исключено, что людей расслабило действовавшее в период пандемии, с апреля по декабрь 2020 года, 424-е постановление правительства РФ, которое запрещало поставщикам отключать должников от коммунальных услуг, начислять штрафы и пени за просроченную задолженность, рассказала «Известиям» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере
Многие этим положением воспользовались и просто перестали платить за ЖКУ, полагает эксперт. Упавшие доходы заставили поставщиков услуг активизировать работу по взысканию задолженности, в том числе и через суд, объяснила Светлана Разворотнева.
Люди, которые временное послабление восприняли как полное прощение всех долгов, были немало удивлены, когда не только накопленные долги, но и все пени и штрафы по ним были в полном объеме включены в их личные счета в начале этого года, описала ситуацию эксперт.
Запрет коммунальщикам взыскивать долги и штрафы с должников мог сбить с толку неинформированных граждан, но виноваты в этом в первую очередь чиновники, потому что не сумели разъяснить смысл положения, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и
— В любом случае в период самоизоляции другого выхода у правительства не было, скопление людей в очередях при подаче документов могло привести к вспышке и без того быстро распространяющегося заболевания, — объяснила председатель думской комиссии.
Несмотря на то, что постановление было рассчитано на поддержку людей с низкими доходами, воспользовались этой мерой зачастую вовсе не они, пояснила Светлана Разворотнева.
— Те же бабушки, ради которых постановление принималось, так как им трудно разобраться в
По ее словам, бедные люди понимают, что наличие долга снимает субсидию, поэтому платят.
Период пандемии понизил платежную дисциплину людей, этим же периодом воспользовались недобросовестные управляющие компании, которые вместе с реально накопленными долгами принялись заваливать жильцов платежками с долгами вымышленными, объяснила Светлана Разворотнева.
— Людям стали предъявлять долги за 2006-й, 2007-й, 2008-й годы. Под удар попали даже те, кто исправно платит по счетам и хранит платежки по 10 лет. Люди в недоумении приходят к нам и говорят: помогите, у нас никаких долгов нет. У меня по Москве огромное количество таких обращений, и никто не может ответить, откуда эти долги, ни УК, ни МФЦ, — рассказала эксперт.
Речь идет не просто о долгах, которые внесены в платежки, а о тех, по которым уже приняты судебные решения, акцентировала внимание общественник.
— Вы можете даже не знать, что на вас подали в суд, особенно если редко заходите на сайт мирового суда по вашему месту прописки и не следите за своей личной историей там. Даже в ваше отсутствие суд имеет право выписать судебный приказ. Он сразу обретает силу исполнительного производства и попадает к приставам, а те списывают с вашей карты деньги. И в таком порядке взыскиваются не только маленькие долги по 5−10 тыс. руб., но и крупные суммы до 500 тыс., — пояснил он «Известиям».
Еще два года назад только 8% долгов за капремонт были взысканы через суд, в текущем году этот процент вырос как минимум вдвое, сказала Светлана Разворотнева.
Порог взыскания опустился до рекордно низких отметок — жилищные компании подают на своих жильцов в суд, даже если их долг не превышает четырех тысяч рублей, подтвердил Константин Крохин.
Одна из самых крупных управляющих компаний Москвы, ГБУ «Жилищник», в управлении которого, по оценкам Константина Крохина, находится порядка 60% московского рынка жилья, уже не ждет расплаты по счетам по полгода, а идет в суд через
— Я и сам это проходил — поставщик услуг приписал мне долг, которого у меня не было, деньги списали с карты по решению суда. Я два года с ними судился, в итоге суд мне отказал. Если я, юрист по образованию, ничего не смог сделать в такой ситуации, что же говорить об остальных? — привел пример Константин Крохин.
Человеку, на которого повесили долг, бывает легче заплатить условные
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Но многие граждане об этой мере не знают и не пользуются ею, отметила депутат. Особенно плохо об этой системе адресной помощи осведомлены те, кто раньше никогда не ходил в должниках, но теперь в силу обстоятельств попал в эту категорию, уточнила она.
— Если у вас рухнул бизнес и вам нечем платить, оформляйте субсидию. Иначе вы сами себя накажете, еще и пени платить придется, — призвала депутат.
В прошлом году
— Из 12 млн. бедных граждан субсидию получают лишь порядка 5,5 млн. В итоге часть целевых денег ежегодно возвращается в бюджет, — посетовала Светлана Разворотнева.
Субсидии нужна реформа: получать ее должны все должники, независимо от договора о реструктуризации. Это отменит двойной барьер вокруг должника и поможет поскорее рассчитаться с долгом. Саму субсидию нужно начислять по одному документу, все остальные бумаги чиновники должны собирать сами в рамках межведомственного взаимодействия, резюмировала эксперт.
Справка «Известий»
Коммунальные должники — лишь вторые в рейтинге неплательщиков в России. На первом месте в нем автолюбители: на 1 апреля с ГИБДД не рассчитались 13,6 млн владельцев авто, сообщили «Известиям» в ФССП. В аналогичном периоде прошлого года их было 14,7 млн. На третьем месте — алиментщики, за первый квартал задолжали выплаты 788 тыс. человек, из них 526 тыс. стали невыездными.
В прошлом году в аналогичном периоде со своими бывшими семьями не рассчитались 809 тыс. россиян, из них 522 тыс. были невыездными. Рейтинг замыкают долги по заработной плате — на 1 апреля со своими подчиненными не расплатились 61 тыс. физлиц, что на 20% меньше, чем в прошлом году — тогда их было 76,7 тыс. человек.