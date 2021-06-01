Банковский фокус: Почему образуются долги по дебетовым картам и как от них избавиться

Из-за чего может образоваться задолженность
В бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитали, что общий объём задолженности по дебетовым картам вырос в 3,4 раза. Он составил 640 млрд рублей. Сравнивались данные за апрель этого года с тем же месяцем прошлого. Долги у обладателей карт появились за счёт того, что они использовали овердрафт. Его ещё называют сверхлимит. Это значит, что они списывали с расчётного счёта больше денег, чем там было на момент платежа. Такая возможность есть не у всех дебетовых карт. Отчасти эта функция напоминает механизм работы обычных кредиток.
Ещё недавно считалось, что дебетовые карты с овердрафтом — это уходящий с рынка продукт. Тем не менее российские банки сейчас снова наращивают их выдачу. В годовом выражении она выросла в 2,8 раза — до 18,4 тыс. карт. При этом лимит овердрафта увеличился на четверть и составил 34,8 тыс. рублей.
У россиян стало много просрочки не только по овердрафту. ЦБ уже сообщал, что в первом квартале этого года долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня. Она выросла до 11,9%. Ключевую роль здесь играют необеспеченные потребительские кредиты.
— Рост объёма овердрафтов в апреле связан, скорее всего, с техническими вопросами учёта задолженности. Затем она будет снижаться. Сказывается и общий сезонный всплеск покупательской активности. Весна — период обновления гардероба, планирования отпусков и прочих незапланированных трат. Со временем значения тут опустятся до обычных величин. Однако на рост долговой нагрузки по всем видам кредитных продуктов, в том числе и овердрафт-картам, влияют и другие факторы. Например, подорожание товаров и услуг. Лишь менее 20% заёмщиков в российских банках находятся в относительно комфортном положении, когда на оплату долга нужно отдавать до 30% своего ежемесячного дохода. Больше половины получателей кредитов на их погашение отдают больше половины своего заработка. А каждый третий находится в тяжёлом положении, отдавая более 80% своих доходов банку. Именно поэтому сейчас появляются инструменты, ограничивающие выдачу ссуд. Например, добровольный отказ от кредитования или новый расчёт персональной кредитной нагрузки, — рассказала генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова.
В прошлом году благодаря снижению ставки рефинансирования на рынке установились рекордно низкие процентные ставки по кредитам. Многие решили этим воспользоваться. В результате разразился настоящий бум потребительского, ипотечного и прочих видов кредитования.
— При этом о росте долговой нагрузки целесообразно говорить в том ключе, что он связан с увеличением количества выданных кредитов. В то же время это совсем не говорит о том, что население массово не сможет выполнять свои обязательства и платить по долгам. Банки очень тщательно, особенно в прошлом году, в период кризиса, оценивали заёмщиков. И выдавали кредиты, повышали лимиты, открывали овердрафт, исходя из прогноза их платёжеспособности. Кредиты стали доступнее, но только для платёжеспособных заёмщиков. Более того, добросовестное внесение платежей по мелким кредитам, кредитным картам и так далее улучшает кредитную историю. Достаточно большой процент заёмщиков решил воспользоваться этим. Особенно те люди, у которых вообще не было кредитной истории, чтобы иметь возможность претендовать на получение крупных ипотечных кредитов, — отметил специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.
Как избавиться от долгов перед банком
Сейчас у заёмщиков есть очень много возможностей для рефинансирования кредита. Любой розничный банк может предложить клиентам широкий спектр программ перекредитования. Можно, например, увеличить срок выплат для снижения ежемесячного платежа. Также возможен и переход в другой банк, если он предлагает более выгодные условия.
— Тем, у кого накопилась большая задолженность по кредиткам, можно задуматься о рефинансировании одним потребительским кредитом. Если назрела проблема с платёжеспособностью, то здесь ключевой совет — не затягивать с её решением. Нужно сразу же обратиться к кредитору для совместного поиска выхода из такой ситуации. Как правило, банки находят взаимовыгодный вариант. Например, с помощью кредитных каникул, реструктуризации долга, — отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Сейчас в стране действует низкая ключевая ставка, 5% годовых. Соответственно, и кредитные средства стоят дешевле, чем несколько лет назад, когда ставка была выше. А значит, можно переоформить документы и снизить ставку — так ежемесячный платёж станет ниже. Если банк отказывается от этой процедуры, можно обратиться в другую финансовую организацию. Такую рекомендацию даёт аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Бадьянов.
Если сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей, можно пройти процедуру банкротства. Но она довольно длительна и накладывает на человека ряд ограничений в будущем.
Что касается овердрафта, то эксперты советуют по возможности пользоваться им как можно реже. Дело в том, что за овердрафтные средства также снимаются проценты. И условия по таким картам хуже, чем по кредиткам.
— В среднем проценты по овердрафту выше, чем по кредитной карте. Они могут достигать 20−30% годовых. Ещё одно отличие от кредитки — ограниченный срок на погашение. Если по кредитной карте вносить платежи можно в течение года или больше, то овердрафт надо погасить обычно в течение одного-двух месяцев. Многие клиенты, оформляя карту, даже не подозревают, что по ней может быть открыт овердрафт, и обнаруживают это только в тот момент, когда уходят в минус. В целом это невыгодный кредитный продукт, поэтому, когда вы оформляете карту, надо обязательно уточнять, предполагает ли она овердрафт, и внимательно читать условия договора, — предостерегает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
При этом юрист обращает внимание: если клиент не знал о наличии овердрафта и воспользовался им, это не освобождает его от обязательств по кредиту. Закрыть перерасход можно в любой момент. Для этого надо обратиться в банк. Впрочем, проценты по уже израсходованной сумме придётся заплатить в полном объёме. Так же как и штрафы в случае просрочки.
Таким образом, именно из-за овердрафта часто возникают непроизвольные долги. Такие карты опасны тем, что человек может потратить лишнее неосознанно. Задолженность рискуют получить даже те клиенты, которые изначально не планировали брать вообще никакой кредит. Соответственно, если в планах не было пользоваться овердрафтом, то такую карту просто не рекомендуется открывать.
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